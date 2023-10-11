Общество 11.10.2023 в 14:09

«Лето» в Бурятии закончится 14 октября

В субботу в республике похолодает и выпадет снег
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Лето» в Бурятии закончится 14 октября
По данным Бурятского гидрометцентра, теплая погода в республике продержится еще два дня. 12-13 октября ожидается погода преимущественно без осадков. Температура в ночные часы существенно не изменится, днем столбики термометров поднимутся до +14,+19, местами до +7,+12.

Во второй половине дня 13 октября погода ухудшится на севере Бурятии. А 14 октября в большинстве районов смещение активного атмосферного фронта вызовет ненастную погоду, осадки различной интенсивности в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Прогнозируется северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 19-24 м/с. Температура понизится на 10-15 градусов.

15-16 октября ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер переменный 8-13 м/с. Температура ночью составит -2,-7, при ясном небе возможно понижение до -10,-15. Днем воздух прогреется до +5,+10, местами 0,+5.

Фото: «Номер один»
Теги
погода

Все новости

В Бурятии отец приехал в гости к сыну и убил его
11.10.2023 в 15:19
Нефрит, вертолеты и Байкал…
11.10.2023 в 14:49
В Улан-Удэ горожанин вывалил грузовик мусора в лесу возле дацана
11.10.2023 в 14:29
«Лето» в Бурятии закончится 14 октября
11.10.2023 в 14:09
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9
11.10.2023 в 12:42
«Анестезиолог-­реаниматолог - это двойная ответственность»
11.10.2023 в 12:35
Россия, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут «Великий чайный путь»
11.10.2023 в 12:33
У вас есть бизнес, но вопросов пока больше, чем ответов?
11.10.2023 в 12:28
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД
11.10.2023 в 11:41
Гражданка Монголии везла в РФ более 2 млн незадекларированных рублей
11.10.2023 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 октября

Читайте также
Нефрит, вертолеты и Байкал…
Бурятия на выставке-форуме «Россия» уместит все богатства в юрту
11.10.2023 в 14:49
В Улан-Удэ горожанин вывалил грузовик мусора в лесу возле дацана
Нарушителя вычислили благодаря установленным фотоловушкам
11.10.2023 в 14:29
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Эпицентр находился 16 км северо-западнее поселка Новый Уоян
11.10.2023 в 12:42
«Анестезиолог-­реаниматолог - это двойная ответственность»
Заведующая отделением по спасению жизней рассказала о новшествах профессии
11.10.2023 в 12:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru