«Лето» в Бурятии закончится 14 октября

По данным Бурятского гидрометцентра, теплая погода в республике продержится еще два дня. 12-13 октября ожидается погода преимущественно без осадков. Температура в ночные часы существенно не изменится, днем столбики термометров поднимутся до +14,+19, местами до +7,+12.Во второй половине дня 13 октября погода ухудшится на севере Бурятии. А 14 октября в большинстве районов смещение активного атмосферного фронта вызовет ненастную погоду, осадки различной интенсивности в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Прогнозируется северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 19-24 м/с. Температура понизится на 10-15 градусов.15-16 октября ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер переменный 8-13 м/с. Температура ночью составит -2,-7, при ясном небе возможно понижение до -10,-15. Днем воздух прогреется до +5,+10, местами 0,+5.Фото: «Номер один»