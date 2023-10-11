В Улан-Удэ горожанин вывалил грузовик мусора в лесу возле дацана

– Сотрудники «Городского лесничества» для контроля за обстановкой в лесном массиве установили фото-видео ловушки. На видео видно, как заезжает грузовик белого цвета с мусором. Спустя непродолжительное время автомобиль выехал уже без мусора. В 150 метрах от места установки ловушек обнаружен мусор, который выгрузили из грузовика. Номер автомобиля установлен, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.





Лесничие Улан-Удэ при помощи видеокамер установили личность водителя, который вывалил целый грузовик мусора в лесу. Как рассказали в мэрии, нарушитель выбросил мусор по дороге, ведущей от ул. Кедровой до закрытого мусорного полигона на Стеклозаводе. Его не остановило даже то, что рядом находится священное место – дацан «Ринпоче Багша».Сейчас материалы направлены в Управление административного контроля для привлечения нарушителя к административной ответственности.Фото: мэрия Улан-Удэ