Общество 11.10.2023 в 14:29

В Улан-Удэ горожанин вывалил грузовик мусора в лесу возле дацана

Нарушителя вычислили благодаря установленным фотоловушкам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ горожанин вывалил грузовик мусора в лесу возле дацана
Лесничие Улан-Удэ при помощи видеокамер установили личность водителя, который вывалил целый грузовик мусора в лесу. Как рассказали в мэрии, нарушитель выбросил мусор по дороге, ведущей от ул. Кедровой до закрытого мусорного полигона на Стеклозаводе. Его не остановило даже то, что рядом находится священное место – дацан «Ринпоче Багша».

– Сотрудники «Городского лесничества» для контроля за обстановкой в лесном массиве установили фото-видео ловушки. На видео видно, как заезжает грузовик белого цвета с мусором. Спустя непродолжительное время автомобиль выехал уже без мусора. В 150 метрах от места установки ловушек обнаружен мусор, который выгрузили из грузовика. Номер автомобиля установлен, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.


Сейчас материалы направлены в Управление административного контроля для привлечения нарушителя к административной ответственности.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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