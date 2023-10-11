Общество 11.10.2023 в 14:49

Нефрит, вертолеты и Байкал…

Бурятия на выставке-форуме «Россия» уместит все богатства в юрту
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Текст: Номер один
Нефрит, вертолеты и Байкал…
Бурятия построит юрту на Международной выставке-форуме «Россия». Она станет главной фишкой павильона. Внутри гостей ждёт много интересного, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Юрта займёт центральное место в экспозиции Бурятии. Оказавшись внутри, гости смогут увидеть озеро Байкал, украшения из нефрита, производство современных вертолётов и многое другое. Павильон уже активно готовят.

«Экспозиция планируется под слоганом «Байкал — Бурятия. Традиции с будущим». Центром павильона Бурятии станет иммерсивная (иммерси́вность от англ. immersive — «присутствие, погружение» — это способ восприятия, создающий эффект погружения в искусственно созданную среду) юрта, оснащенная видеостеной, на ней будет демонстрироваться традиционное убранство жилища», — рассказал председатель комитета внешних связей министерства экономики Бурятии Игорь Хальбаев.

Представитель региона также отметил, что экспозиция затронет и туристический потенциал республики, покажет развитие местных производств. А гости смогут поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии и национальных играх.

А также все желающие смогут загадать желания, ведь на площадке установят буддийские молитвенные барабаны «хурдэ». Чтобы высшие силы услышали и исполнили мечту, нужно покрутить барабан.

Над всей экспозицией будет парить макет республики и озера Байкал. Кроме того, в планах установить кабину вертолёта, в которой можно отправиться в полёт на Байкал с помощью виртуальной реальности.

«К таким выставкам мы готовимся особенно тщательно. Наш регион интересен крупным инвесторам, причём как российским, так и зарубежным», — акцентировал Хальбаев.

На выставке инвесторам представят Улан-Удэнский авиационный завод, продукцию из нефрита, расскажут о возможностях медицинского туризма в Бурятии. Ведь в Улан-Удэ есть Центр восточной медицины — это единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины.

Фото: dazanspb.ru
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Россия выставка Бурятия

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