Нефрит, вертолеты и Байкал…

Бурятия построит юрту на Международной выставке-форуме «Россия». Она станет главной фишкой павильона. Внутри гостей ждёт много интересного, сообщили в пресс-службе правительства республики.Юрта займёт центральное место в экспозиции Бурятии. Оказавшись внутри, гости смогут увидеть озеро Байкал, украшения из нефрита, производство современных вертолётов и многое другое. Павильон уже активно готовят.«Экспозиция планируется под слоганом «Байкал — Бурятия. Традиции с будущим». Центром павильона Бурятии станет иммерсивная (иммерси́вность от англ. immersive — «присутствие, погружение» — это способ восприятия, создающий эффект погружения в искусственно созданную среду) юрта, оснащенная видеостеной, на ней будет демонстрироваться традиционное убранство жилища», — рассказал председатель комитета внешних связей министерства экономики Бурятии Игорь Хальбаев.Представитель региона также отметил, что экспозиция затронет и туристический потенциал республики, покажет развитие местных производств. А гости смогут поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии и национальных играх.А также все желающие смогут загадать желания, ведь на площадке установят буддийские молитвенные барабаны «хурдэ». Чтобы высшие силы услышали и исполнили мечту, нужно покрутить барабан.Над всей экспозицией будет парить макет республики и озера Байкал. Кроме того, в планах установить кабину вертолёта, в которой можно отправиться в полёт на Байкал с помощью виртуальной реальности.«К таким выставкам мы готовимся особенно тщательно. Наш регион интересен крупным инвесторам, причём как российским, так и зарубежным», — акцентировал Хальбаев.На выставке инвесторам представят Улан-Удэнский авиационный завод, продукцию из нефрита, расскажут о возможностях медицинского туризма в Бурятии. Ведь в Улан-Удэ есть Центр восточной медицины — это единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины.Фото: dazanspb.ru