Общество 12.10.2023 в 06:00

Повышение ипотечных ставок вызвало ажиотаж на рынке жилья Бурятии

В сентябре жители республики взяли рекордное количество ипотечных кредитов
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Текст: Дмитрий Родионов
Повышение ипотечных ставок вызвало ажиотаж на рынке жилья Бурятии
По данным Дом.клик, в сентябре жители Бурятии взяли рекордное количество ипотечных кредитов, число которых выросло на 17%. Ажиотаж стимулировало увеличение с 15 сентября роста ключевой ставки до 13%. В результате в конце сентября и начале октября потенциальные покупатели вторичного жилья штурмовали офисы банков, чтобы успеть оформить кредиты по старым ставкам.

Успеть до часа X

Как сообщал «Номер один», суматоха в банках началась в сентябре. Дело в том, что минимальный первоначальный взнос по ипотеке вырос с 20 сентября до 20%. заемщики, кому банки одобрили кредиты в августе-сентябре, стремились подтвердиться и оформить ипотечные займы еще по старым ставкам.

- Мне одобрили в банке ипотечный кредит по ставке 11,8% в августе 2023 года и дали срок до 30 сентября для того, чтобы я выбрал объект недвижимости, провел оценку и представил в банк все документы, - рассказывает улан-удэнец Сергей. – Однако  с трудом удалось найти подходящий вариант, в последний день мне удалось собрать все справки и объект взяли в работу. На прошлой неделе провели электронную сделку. Можно сказать, повезло.

- В этот раз банки дали возможность тем, кто одобрился по старым ставкам, оформить сделки и после 30 сентября. Так, в банке ВТБ сделки по старым ставкам проходили до 6 октября, хотя уже начали действовать новые условия, - говорит улан-удэнский риелтор Ирина Сокольникова. - Сегодня на вторичном рынке ипотечные ставки (без учета льготных госпрограмм) выросли в среднем до 14,5 - 15% годовых.

Ипотека на высоте

По словам заемщика, один день спустя пришлось бы брать ипотеку под более высокий процент, а переплата по кредиту из-за повышения ставки за 20 лет составила бы более 2 млн рублей. Между тем сегодняшние ставки по кредитам на вторичное жилье становятся неподъемными для большинства заемщиков - тех, кто нацелился на покупку «вторички».

По калькуляции расчетов, при покупке в Улан-Удэ 1-2-комнатной квартиры в среднем за 5 млн рублей при первоначальном взносе в 1 млн рублей только одних процентов придется отдать в два раза больше - 8,4 млн рублей плюс сумма основного долга. К этому необходимо добавить ежегодное страхование жизни, объекта и страховку от неожиданного расторжения сделки, стоимость которых порой доходит до 110 тыс. рублей в год. Особенно если заемщиками становятся лица предпенсионного возраста (им страховка от преждевременной смерти и инвалидности первой-второй группы обходится в два-три раза дороже в связи с большим риском не дожить до окончания выплат).

- Если отказаться от ежегодной страховки, то ежегодные процентные выплаты могут быть несколько ниже, хотя процентная ставка и вырастет на 1%, однако я всем рекомендую застраховаться, ведь защищен не только застрахованный, но и его семья, поскольку в случае смерти наследникам не придется выплачивать ипотечный кредит за заемщика, - говорит Ирина Сокольникова.

Аналитики предполагают, что рынок вряд ли в ближайшее время развернется в сторону резкого снижения цен на жилье.

- На рынке очень много людей, имеющих большие суммы наличных, прежде всего это родственники военнослужащих, получивших большие выплаты, - говорит улан-удэнский риелтор Лариса Бибишева. – Мы думали, что в связи с переоцененностью квадратного метра в Бурятии рынок начнет падать еще летом. Но этого не происходит, поскольку он подпитывается высокими страховыми выплатами в Бурятии.

- По сути, сегодня рынок недвижимости республики поддерживают колоссальные деньги, которые направлены в 2021 - 2023 годах на инфраструктурные и социальные проекты, они доходят до потребителей и идут на рынок жилья. Кроме того, значительно выросли выплаты военнослужащим и членам их семей, - отмечает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.  – Но в 2024 году, я предполагаю, ситуация рискует измениться, поскольку бюджетные доходы могут упасть в связи с весьма вероятным резким падением цен на нефть из-за глобального экономического кризиса, который начнется с США, Китая и накроет весь мир.

Цены падают медленно

Тем не менее в Бурятии цены на жилье вряд ли рухнут в ближайшей перспективе, поскольку даже при неблагоприятных условиях рынок очень инертен. Стоимость «квадратов» быстро скачет вверх, а вот падает она очень медленно. Продавцы вторичного жилья при запредельно высоких ставках ипотеки явно недоберут клиентов уже в ноябре, что сократит спрос и, как следствие, начнется «торг на месте».

В том числе и поэтому Анатолий Масловский пока не рекомендует брать ипотечные кредиты под 15% годовых, поскольку «и по старым ставкам это было очень рискованно, учитывая то, что ситуация в экономике с доходами в будущем весьма туманна».

Между тем на рынке уже начались передвижки. Так, по данным «ДОМ.РФ», доля обычной ипотеки на вторичном рынке жилья без программ с госучастием в сентябре упала с 80 до 40%. Как следствие, спрос сместился в сторону льготных программ, в том числе по «Дальневосточной программе», где ставки не выросли.

Напомним, что жители Бурятии могут стать участниками программы по покупке строящегося жилья по «Дальневосточной программе», где процентная ставка составляет 2% плюс страхование жизни и жилья. Эксперты полагают, что перекос в сторону субсидируемых ипотечных программ еще более разогреет рынок новостроек, где стоимость одного квадратного метра жилья без отделки в отдаленных районах Улан-Удэ со сдачей объекта спустя два года достигла 90 тыс. рублей. Как говорится, будем наблюдать.

Фото: «Номер один»
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