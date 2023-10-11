Общество 11.10.2023 в 17:40
С ЖЭКом-«потрошителем» теперь лучше общаться по гаджету
Все вопросы ЖКХ жители Бурятии могут решить через мобильное приложение «Госуслуги.Дом»
Текст: Номер один
Новое мобильное приложение «Госуслуги.Дом» позволит жителям Бурятии быстро и удобно получить доступ ко всем возможностям информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), сообщили в пресс-службе правительства республики.
Приложение протестировали в пилотном режиме в 17 регионах России, теперь единое окно решения вопросов ЖКХ доступно всем жителям страны, в том числе, Бурятии.
Чтобы подтвердить владение объектами недвижимости в приложении «Госуслуги.Дом», нужно авторизоваться при помощи учетной записи на портале «Госуслуги».
Каждый подтвержденный пользователь сможет в своем телефоне оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии по автоматически сформированным квитанциям, передавать показания счетчиков, узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме, обращаться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, отслеживать график работ по капитальному ремонту, инициировать онлайн-собрание или проголосовать на нем и решать многие другие вопросы.
В приложении размещена информация от управляющей организации и полезные советы о ЖКХ. Виртуальный помощник чат-бот поможет пользователям составить заявки в управляющую организацию или запросить информацию у управляющей организации, например, отчет за прошлый год. Ответ поступит в течение 3–7 дней.
Скоро планируется запуск функционала «Домовые чаты» совместно с VK Мессенджером.
Установить приложение можно по ссылке. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.
Фото: gosuslugi.ru
Приложение протестировали в пилотном режиме в 17 регионах России, теперь единое окно решения вопросов ЖКХ доступно всем жителям страны, в том числе, Бурятии.
Чтобы подтвердить владение объектами недвижимости в приложении «Госуслуги.Дом», нужно авторизоваться при помощи учетной записи на портале «Госуслуги».
Каждый подтвержденный пользователь сможет в своем телефоне оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии по автоматически сформированным квитанциям, передавать показания счетчиков, узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме, обращаться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, отслеживать график работ по капитальному ремонту, инициировать онлайн-собрание или проголосовать на нем и решать многие другие вопросы.
В приложении размещена информация от управляющей организации и полезные советы о ЖКХ. Виртуальный помощник чат-бот поможет пользователям составить заявки в управляющую организацию или запросить информацию у управляющей организации, например, отчет за прошлый год. Ответ поступит в течение 3–7 дней.
Скоро планируется запуск функционала «Домовые чаты» совместно с VK Мессенджером.
Установить приложение можно по ссылке. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.
Фото: gosuslugi.ru
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