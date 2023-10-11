В Улан-Удэ ищут 16-летнюю Алтану Бадмаеву

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Алтану Бадмаеву, которая 9 октября ушла из дома в 112 микрорайоне Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: азиатской внешности, на вид 17-18 лет, худощавого телосложения, рост 145-150 см, волосы темно-коричневые, глаза карие.Была одета: куртка и джинсы черного цвета, толстовка черная с рукавами белого цвета, кроссовки белые.Ранее неоднократно уходила, однако в полицию заявитель не обращалась: подросток быстро возвращалась.При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахожденииФото: МВД по Бурятии