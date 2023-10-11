Главный индикатор благополучия на Байкале – это уровень жизни людей

Глава Бурятии Алексей Цыденов и ведущие ученые Сибири и Дальнего Востока обсудили внесение изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал». в онлайн-режиме стало продолжением общественного обсуждения поправок в закон, сообщили в правительстве Бурятии.Прежде всего надо внимательно читать законопроект, считает научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, академик Арнольд Тулохонов. Как отметил академик, в нем идет речь только о конкретных участках, где должны быть выборочные рубки для ремонта стратегических дорог, обеспечения жизнедеятельности местных жителей общей площадью менее 0,1 процента площади центральной экологической зоны. Это противопожарные рубки, дороги, линии электропередачи, противоселевые мероприятия, без которых жить на Байкале невозможно.«Поэтому я на всех уровнях власти утверждаю, что главный индикатор экологического благополучия на Байкале – это не количество омуля и водорослей, а уровень жизни местного населения, которое сегодня «бежит» с берегов Байкала. Там нельзя пасти скот, заготавливать дрова, расширять кладбища, брать ипотеку, использовать материнский капитал. Между тем, все эти ограничения по Конституции противозаконны, – подчеркнул Арнольд Тулохонов. – В конечном итоге законы должны защищать интересы местного населения. Надо помнить, что в России еще никогда запреты и ограничения не достигали поставленных целей. Поэтому многие законы разработаны людьми, далекими от Байкала, и для них я напоминаю классиков, что «побеждать природу и защищать ее можно только повинуясь ее законам».Очередное заседание Научного совета СО РАН подтвердило, что учёные в решении актуальных вопросов не стоят в стороне.«Благодарю вас за активную позицию. Учёное сообщество всегда имеет свою точку зрения на вопросы, имеющие значимость для республики и её жителей, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. – Принятие поправок в законы является необходимостью. Сегодня люди, живущие в населенных пунктах Байкальской природной территории, не могут ни дороги построить, ни электричество завести, ни кладбище расширить, ни дом построить, ни от пожара защититься – такой закон. Охрана озера Байкал безусловно должна быть, но и люди должны жить и растить своих детей в нормальных условиях.Законопроект «О внесении изменений в статью 25-1 федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 федерального закона «Об экологической экспертизе» внесен в нижнюю палату парламента 23 июня 2023 года. Субъектами инициативы выступили сенаторы верхней палаты и депутаты Госдумы.Проект документа направлен на предметное решение накопившихся проблем и вопросов, касающихся экологической безопасности и социально-экономического развития Байкальской природной территории – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поправки к законам предусматривают разрешение до 31 декабря 2030 года проведения рубок в целях строительства, реконструкции и эксплуатации сооружений инженерной защиты территорий и объектов, объектов систем коммунальной инфраструктуры, объектов временного размещения, общественного питания и бытового обслуживания, автомобильных дорог. Также законопроектом допускается упорядочение земель лесного фонда и земель населенных пунктов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для необходимого развития территорий, на которых проживают люди.Законопроект 11 июля был принят в первом чтении. В августе депутаты профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды вместе с его председателем Дмитрием Кобылкиным приехали в Бурятию и провели встречи с населением, проживающим в зоне Байкальской природной территории.Фото: egov-buryatia.ru