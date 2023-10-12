Общество 12.10.2023 в 09:07

В Бурятии за девять месяцев зафиксировано более 2,1 тыс укусов собак

Число нападений четвероногих на людей в республике растет
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Текст: Номер один
В Бурятии за девять месяцев зафиксировано более 2,1 тыс укусов собак
В Бурятии по итогам девяти месяцев зарегистрировано 2 170 обращений жителей с укусами собак. Число нападений выросло по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 2108 эпизодов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Из 21 района республики увеличение числа укусов наблюдается в 14. Наиболее резкий рост показывает Иволгинский район. Разница с прошлым годом составляет 73 случая. Также превышение прошлогодних показателей наблюдается в Баргузинском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском районах и городе Северобайкальск, где в среднем показатель вырос на 16 нападений.

В большинстве случаев жители Бурятии страдают от владельческих собак. Хозяева собак не установлены в 910 эпизодах. Владельцев питомцев в 1260 инцидентах удалось найти. Приблизительно такое же соотношение наблюдалось и в прошлом году.

Управление ветеринарии Бурятии напоминает владельцам собак о ответственности, которую несут граждане за своих питомцев.

В соответствии со статьями 47.1, 47.2 и 51 республиканского закона «Об административных правонарушениях» за нарушение правил обращения с домашними животными предусмотрены штрафы. За неправильный выгул - от трех до 100 тыс рублей, за отсутствие регистрации – от трёх до 20 тыс, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от трех до 100 тыс рублей.

Фото: egov-buryatia.ru

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