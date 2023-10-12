Общество 12.10.2023 в 09:41

Мэр Улан-Удэ поручил разобраться с черным дымом из котельной

Из трубы котельной «Юго-Западная» периодически валит густой черный дым
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ поручил разобраться с черным дымом из котельной
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства совместно с Проектно-аналитическим комитетом создать рабочую группу для мониторинга котельной «Юго-Западная» в Октябрьском районе. Периодически в отопительный период дым от котельной становится густым и черным, и с началом этого сезона уже отмечались подобные факты.

- Поручаю вести мониторинг работы и оборудования на котельной «Юго-Западная». Также определить график работы группы, и если по итогам мониторинга будет видно, что оборудование или технология «страдают», или уголь не тот, то будем принимать меры, в том числе менять ремонтную компанию на следующий год, - поручил Игорь Шутенков.

В свою очередь, директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев связал недавний дым с увеличением тепловой нагрузки на котельной из-за начала отопительного сезона и введением в работу дополнительного котлоагрегата. Это повлекло кратковременное потемнение факела дымовой трубы.

- На сегодня настройку режима по котлоагрегатам выполнили. Химический и механический недожог сейчас соответствует «режимным картам». Оборудование котельной и соответственно котлоагрегаты находятся «в режиме», - сказал Андрей Соболев.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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