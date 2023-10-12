Общество 12.10.2023 в 17:30

Владимир Путин поздравил Музей истории Бурятии со столетием

С юбилеем работников музея также поздравил глава Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Владимир Путин поздравил Музей истории Бурятии со столетием
Музей истории Бурятии имени М.Н. Хангалова отметил 100-летие. В честь юбилейной даты в Бурятию поздравительную телеграмму направил президент России Владимир Путин.

На торжественном мероприятии поздравление руководителя государства зачитал глава Бурятии.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с знаменательной датой – столетием Национального музея Республики Бурятия имени М.Н. Хангалова – одного из старейших в Сибири. Этот юбилей – большое событие в общественной, культурной жизни Бурятии и настоящий праздник для всех, кто любит историю родного края. Экспозиция музея – поистине уникальна, в ней представлены богатейшие археологические и этнографические коллекции, ценные архивные документы и фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, рассказывающие о самобытных традициях и обычаях народов, издревле живущих на берегах великого Байкала.

Отрадно, что бережно сохраняя творческое наследие многих поколений своих предшественников, нынешний коллектив уделяет неустанное внимание развитию музея, пополнению его собраний. И, конечно, находит новые формы взаимодействия со своими посетителями, ориентируюсь на передовые, современные тенденции совершенствования музейного дела. Желаю вам успехов и реализации намеченных проектов. В. Путин».

Глава Бурятии также поздравил всех причастных с юбилеем музея и еще раз подчеркнул вклад его сотрудников в дело сохранения истории.

- Вы работаете по призванию, несёте благородную миссию прославления исторических вех нашего народа, нашей страны. Большое вам спасибо за ваш труд, поздравляю вас со 100-летним юбилеем! - сказал Алексей Цыденов.

Как отметила директор Национального музея Татьяна Бороноева, за 100 лет в Музее истории работало более 100 сотрудников.

- Труд ветеранов и ныне действующих сотрудников высоко оценен первым лицом нашего государства. У нашего музея есть душа, и мне кажется, что душа музея в ветеранах и в ныне действующих сотрудниках. Мы будем работать, стараться и сделаем все, чтобы музей стал еще лучше, чтобы все им гордились, - заверила Татьяна Бороноева.

Фото: kremlin.ru
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