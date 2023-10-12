Общество 12.10.2023 в 17:42
Отныне можно пойти по грибы и попасть за решетку
В России введено уголовное наказание за незаконную добычу и сбыт отдельных видов краснокнижных растений и грибов
Текст: Номер один
Уголовная ответственность введена сегодня, с 12 октября, за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов, сообщила пресс-служба минприроды РФ.
Наказание по уголовной статье вводится впервые и грозит сборщикам гриба рядовки мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Тувы и Магаданской области).
В апреле депутаты Госдумы приняли закон, который вводит уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России. Минприроды России разработало постановление, в котором конкретизировано, за ущерб каких ценных видов растений и грибов будет грозить уголовное наказание. Документ подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
По наблюдению ученых, численность женьшеня настоящего падает из-за низкой семенной продуктивности и нелегального сбора. По тем же причинам быстро истощаются ресурсы родиолы розовой, которая является лекарственным растением. За последние 20 лет резко сократилась численность и площадь произрастания гриба рядовки мацутакэ. Специалисты делают выводы, что причиной этому бесконтрольный массовый сбор и вывоз редкого гриба за рубеж.
«Растения женьшень настоящий и родиолу розовую используют в нетрадиционной медицине, гриб рядовка мацутакэ обладает пищевыми и лекарственными свойствами, высоко ценится на международном рынке. И по статистике эти редкие растения часто контрабандой пытаются перевезти за рубеж. Анализ показал, что административные штрафы нарушителей не останавливают, поэтому необходимо было наказание ужесточать», - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу - принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс до 1,5 млн рублей.
Наказание многократно ужесточается, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете.
Свидетелям уничтожения видов, которые включены в перечень особо ценных, необходимо сообщить в правоохранительные органы. Если есть информация о планах и намерениях вывезти краснокнижников через границу, то эти нарушения пресекает Федеральная таможенная служба.
Нарушения незаконного сбора и оборота краснокнижных растений пресекают представители МВД России, Пограничного управления ФСБ России и Федеральной таможенной службы. Регулярные рейды проводятся в рамках деятельности надзора в области охраны использования особо охраняемых природных территорий. При выявлении нарушителей и их фиксации, материалы дел передаются в правоохранительные органы и в суд для вынесения решения.
Заядлым грибникам можно перевести дух, так как рыжиков, груздей, маслят и прочих таежных вкусностей все вышеперечисленное не касается.
Наказание по уголовной статье вводится впервые и грозит сборщикам гриба рядовки мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Тувы и Магаданской области).
В апреле депутаты Госдумы приняли закон, который вводит уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России. Минприроды России разработало постановление, в котором конкретизировано, за ущерб каких ценных видов растений и грибов будет грозить уголовное наказание. Документ подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
По наблюдению ученых, численность женьшеня настоящего падает из-за низкой семенной продуктивности и нелегального сбора. По тем же причинам быстро истощаются ресурсы родиолы розовой, которая является лекарственным растением. За последние 20 лет резко сократилась численность и площадь произрастания гриба рядовки мацутакэ. Специалисты делают выводы, что причиной этому бесконтрольный массовый сбор и вывоз редкого гриба за рубеж.
«Растения женьшень настоящий и родиолу розовую используют в нетрадиционной медицине, гриб рядовка мацутакэ обладает пищевыми и лекарственными свойствами, высоко ценится на международном рынке. И по статистике эти редкие растения часто контрабандой пытаются перевезти за рубеж. Анализ показал, что административные штрафы нарушителей не останавливают, поэтому необходимо было наказание ужесточать», - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу - принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс до 1,5 млн рублей.
Наказание многократно ужесточается, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете.
Свидетелям уничтожения видов, которые включены в перечень особо ценных, необходимо сообщить в правоохранительные органы. Если есть информация о планах и намерениях вывезти краснокнижников через границу, то эти нарушения пресекает Федеральная таможенная служба.
Нарушения незаконного сбора и оборота краснокнижных растений пресекают представители МВД России, Пограничного управления ФСБ России и Федеральной таможенной службы. Регулярные рейды проводятся в рамках деятельности надзора в области охраны использования особо охраняемых природных территорий. При выявлении нарушителей и их фиксации, материалы дел передаются в правоохранительные органы и в суд для вынесения решения.
Заядлым грибникам можно перевести дух, так как рыжиков, груздей, маслят и прочих таежных вкусностей все вышеперечисленное не касается.
Фото: mnr.gov.ru