Общество 12.10.2023 в 18:41

Минпромторг РФ и правительство Бурятии нацелены на оживление торговли на границе

Делегация из Москвы и Улан-Удэ познакомилась с возможностями СЭЗ «Алтан-Булаг» в Монголии
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Минпромторг РФ и правительство Бурятии нацелены на оживление торговли на границе
В рамках визита минпромторга России в Монголию директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роман Чекушов и глава Бурятии Алексей Цыденов посетили свободную экономическую зону «Алтан-Булаг». Руководство СЭЗ представило возможности для ведения бизнеса в ее пределах, среди которых преференциальный режим и созданная инфраструктура, сообщили в правительстве Бурятии.

«Ведение деятельности в рамках СЭЗ дает большие возможности для российских предпринимателей. В этом году туда зашел инвестор из Бурятии и реализует свой инвестпроект, который позволяет освоить дополнительные рынки сбыта продукции, производимой в республике. С нами приехали также другие наши предприниматели, чтобы оценить новые возможности, которые дает эта зона свободной торговли», - отметил глава Бурятии.

В первую очередь, на территории свободной экономической зоны «Алтан-Булаг» действует особый режим ведения предпринимательской деятельности, который предполагает налоговые льготы и освобождение от пошлин. Кроме того, у зоны удобное месторасположение.

«Зона примыкает к государственной границе и позволяет проходить все процедуры административные и таможенные максимально быстро. Необходимо использовать возможности свободной экономической зоны, которые, прежде всего, заключаются в преференциальном режиме: отсутствие НДС при вывозе товаров за пределы Монголии, ввозных и таможенных пошлин, вывозных таможенных пошлин. «Алтан-Булаг» интересен нам с точки зрения транспортно-логистической. Здесь целесообразно рассмотреть возможность строительства складских помещений для накопления продукции, как для дальнейшего экспорта, та и для ввоза продукции на территорию России», - подчеркнул Роман Чекушов.



С точки зрения развития транспортно-логистических отношений на обеих сторонах создается необходимая инфраструктура.

«На российской стороне реализуются два проекта – это таможенно-логистический терминал в Кяхте и проект в районе Наушек. В Алтан-Булаге идет активная модернизация пункта пропуска, мы на своей стороне ее завершили. С учетом того, что грузопоток растет с каждым днем, конечно, увеличение пропускной способности пунктов пропуска своевременно», - добавил глава Бурятии.

Два российских предпринимателя уже получили на этой территории участки. Один из них в декабре планирует запустить производство. Другие предприниматели, приехавшие ознакомиться с возможностями сэз «Алтан-Булаг», также проявили интерес.

«Проект начали еще в ноябре 2022 года, вот весной нынче закончили. Идея у нас – организовать здесь производство масла. Я являюсь еще сельхозтоваропроизводителем, выращиваю в республике масличные культуры. Сюда мы будем завозить семена, отжимать масло. А дальше выходить на рынок Южной Кореи и Японии. Производство планируем запустить уже в декабре», - делится планами предприниматель Тимур Шагдаров.



По итогам визита стороны достигли договоренности, что все обсуждаемые вопросы будут включены в повестку заседания Межправкомиссии, которая состоится 23 октября в Улан-Баторе. Также в дальнейшем будет разработана дорожная карта для увеличения товаропотока между Россией и Монголией.

Фото: egov-buryatia.ru
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Монголия РФ СЭЗ Алтан-Булаг

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