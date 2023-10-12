Минпромторг РФ и правительство Бурятии нацелены на оживление торговли на границе

В рамках визита минпромторга России в Монголию директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роман Чекушов и глава Бурятии Алексей Цыденов посетили свободную экономическую зону «Алтан-Булаг». Руководство СЭЗ представило возможности для ведения бизнеса в ее пределах, среди которых преференциальный режим и созданная инфраструктура, сообщили в правительстве Бурятии.«Ведение деятельности в рамках СЭЗ дает большие возможности для российских предпринимателей. В этом году туда зашел инвестор из Бурятии и реализует свой инвестпроект, который позволяет освоить дополнительные рынки сбыта продукции, производимой в республике. С нами приехали также другие наши предприниматели, чтобы оценить новые возможности, которые дает эта зона свободной торговли», - отметил глава Бурятии.В первую очередь, на территории свободной экономической зоны «Алтан-Булаг» действует особый режим ведения предпринимательской деятельности, который предполагает налоговые льготы и освобождение от пошлин. Кроме того, у зоны удобное месторасположение.«Зона примыкает к государственной границе и позволяет проходить все процедуры административные и таможенные максимально быстро. Необходимо использовать возможности свободной экономической зоны, которые, прежде всего, заключаются в преференциальном режиме: отсутствие НДС при вывозе товаров за пределы Монголии, ввозных и таможенных пошлин, вывозных таможенных пошлин. «Алтан-Булаг» интересен нам с точки зрения транспортно-логистической. Здесь целесообразно рассмотреть возможность строительства складских помещений для накопления продукции, как для дальнейшего экспорта, та и для ввоза продукции на территорию России», - подчеркнул Роман Чекушов.С точки зрения развития транспортно-логистических отношений на обеих сторонах создается необходимая инфраструктура.«На российской стороне реализуются два проекта – это таможенно-логистический терминал в Кяхте и проект в районе Наушек. В Алтан-Булаге идет активная модернизация пункта пропуска, мы на своей стороне ее завершили. С учетом того, что грузопоток растет с каждым днем, конечно, увеличение пропускной способности пунктов пропуска своевременно», - добавил глава Бурятии.Два российских предпринимателя уже получили на этой территории участки. Один из них в декабре планирует запустить производство. Другие предприниматели, приехавшие ознакомиться с возможностями сэз «Алтан-Булаг», также проявили интерес.«Проект начали еще в ноябре 2022 года, вот весной нынче закончили. Идея у нас – организовать здесь производство масла. Я являюсь еще сельхозтоваропроизводителем, выращиваю в республике масличные культуры. Сюда мы будем завозить семена, отжимать масло. А дальше выходить на рынок Южной Кореи и Японии. Производство планируем запустить уже в декабре», - делится планами предприниматель Тимур Шагдаров.По итогам визита стороны достигли договоренности, что все обсуждаемые вопросы будут включены в повестку заседания Межправкомиссии, которая состоится 23 октября в Улан-Баторе. Также в дальнейшем будет разработана дорожная карта для увеличения товаропотока между Россией и Монголией.Фото: egov-buryatia.ru