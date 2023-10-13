В Улан-Удэ штрафуют за подрезку деревьев 

В Комитет городского хозяйства обратилась горожанка, которая рассказала, что по ул. Столбовая улан-удэнец без разрешения спилил большой клен, ветки не убрал и завалил растущие кустарники. При этом управляющая компания не в курсе ситуации, разрешения не получал, сообщили в Комитете городского хозяйства.«По итогам выезда сотрудников управления административного контроля факт вырубки и подрезки деревьев подтвердился. Собран материал для привлечения мужчины к административной ответственности. Просим соблюдать правила правил содержания зеленых насаждений», – сказала начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.Подрезка деревьев на прилегающих территориях домов, предприятий и организаций должна производиться только после уведомления Комитета городского хозяйства. Это отражено в порядке проведения обрезки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ, утвержденном в декабре 2021 года. Порядок разработан для создания единого стандарта обрезки зеленых насаждений для всех организаций, предприятий и жителей города.Уведомление должно быть подано за пять дней до начала работ. В нем должны быть указаны: древесная порода (род, вид), жизненная форма (дерево, кустарник), высота до обрезки. Также вид обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная, степень обрезки в %, высота дерева или кустарника после обрезки, количество, адрес.За несвоевременное информирование предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.В случае подозрения на несоблюдение стандартов подрезки горожане могут обращаться в управление административного контроля Комитета городского хозяйства по тел.: 37-72-52 или в отдел природопользования и охраны окружающей среды Комитета по тел.: 23-39-15.Фото: ulan-ude-info.ru