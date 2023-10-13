Общество 13.10.2023 в 09:45

В парках Улан-Удэ появится универсальные спортплощадки

Зимой там можно будет кататься на коньках, а летом – играть в футбол
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Текст: Андрей Константинов
В парках Улан-Удэ появится универсальные спортплощадки
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил строительство самой большой из двух площадок с навесом и ледовой ареной в парке им. Орешкова. Умная площадка меньшей площади будет расположена в парке «Юбилейный».

- Проверил вместе с представителями администрации Железнодорожного района строительство модульной спортивной площадки с навесом и ледовой ареной в парке им. Орешкова. Здесь можно будет заниматься массовыми видами спорта: футболом, баскетболом, хоккеем, воркаутом. А зимой покататься на коньках. Предусмотрено помещение для спортивных секций: зал единоборств, фитнесс и т.д., - рассказал мэр в соцсетях.


Площадки назвали умными, поскольку тут предусмотрены цифровые услуги для горожан: регистрация пользователей, оповещение о предстоящих мероприятиях, запись на посещение секций, Wi-Fi. Сами площадки будут иметь централизованное управление оборудованием, видеонаблюдение, собирать статистику по посещаемости и т.д.

В парке «Юбилейный» по проекту предусмотрены спортивные и игровые зоны: для баскетбола, футбола, для панна футбола (разновидность уличного футбола), воркаут площадка.


Основную часть средств на строительство выделяет федеральный бюджет по программе «Бизнес спринт».

Строительство ведет ООО «Национальные технологии». Стоимость работ более 140 млн. рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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