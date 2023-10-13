В парках Улан-Удэ появится универсальные спортплощадки

- Проверил вместе с представителями администрации Железнодорожного района строительство модульной спортивной площадки с навесом и ледовой ареной в парке им. Орешкова. Здесь можно будет заниматься массовыми видами спорта: футболом, баскетболом, хоккеем, воркаутом. А зимой покататься на коньках. Предусмотрено помещение для спортивных секций: зал единоборств, фитнесс и т.д., - рассказал мэр в соцсетях.





В парке «Юбилейный» по проекту предусмотрены спортивные и игровые зоны: для баскетбола, футбола, для панна футбола (разновидность уличного футбола), воркаут площадка.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил строительство самой большой из двух площадок с навесом и ледовой ареной в парке им. Орешкова. Умная площадка меньшей площади будет расположена в парке «Юбилейный».Площадки назвали умными, поскольку тут предусмотрены цифровые услуги для горожан: регистрация пользователей, оповещение о предстоящих мероприятиях, запись на посещение секций, Wi-Fi. Сами площадки будут иметь централизованное управление оборудованием, видеонаблюдение, собирать статистику по посещаемости и т.д.Основную часть средств на строительство выделяет федеральный бюджет по программе «Бизнес спринт».Строительство ведет ООО «Национальные технологии». Стоимость работ более 140 млн. рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ