В Улан-Удэ арестанта не пустили к Уполномоченному по правам человека

В августе Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проводила приём граждан в СИЗО-1 Улан-Удэ. Списки желающих попасть на приём к омбудсмену предварительно направляются пенитенциарным ведомством. Однако один гражданин, записанный на приём, не был выведен сотрудниками СИЗО со ссылкой на то, что он выехал по процедурам уголовного дела.Позже этот гражданин обратился с жалобой к уполномоченному. Мужчина сообщил, что в день приёма он никуда не выезжал и ждал, когда его вызовут.«По данному факту инициирована проверка республиканской прокуратуры, по результатам которой начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии внесено представление», - сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»