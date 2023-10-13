Общество 13.10.2023 в 10:07

В Улан-Удэ арестанта не пустили к Уполномоченному по правам человека

Разбираться с данным фактом пришлось прокуратуре
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ арестанта не пустили к Уполномоченному по правам человека
В августе Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проводила приём граждан в СИЗО-1 Улан-Удэ. Списки желающих попасть на приём к омбудсмену предварительно направляются пенитенциарным ведомством. Однако один гражданин, записанный на приём, не был выведен сотрудниками СИЗО со ссылкой на то, что он выехал по процедурам уголовного дела.

Позже этот гражданин обратился с жалобой к уполномоченному. Мужчина сообщил, что в день приёма он никуда не выезжал и ждал, когда его вызовут.

«По данному факту инициирована проверка республиканской прокуратуры, по результатам которой начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии внесено представление», - сообщили в аппарате омбудсмена.

Фото: «Номер один»
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