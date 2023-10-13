Динамика преступности в Бурятии внушает легкий оптимизм

В январе–сентябре 2023 года в Бурятии было зарегистрировано 14645 преступлений. Это на 4,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.В частности, сократилось количество убийств и покушений на убийство (-24%), грабежей (-20%), краж (-14%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-8%), оружия (-39%).При этом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+3,6%), изнасилований и покушений на изнасилование (+19%), мошенничеств (+61%), вымогательств (+50%).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-13%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26%.Возросло на 53,5% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Фото: «Номер один»