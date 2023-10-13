БГСХА в ноябре продемонстрирует новую сельскохозтехнику на выставке 

Бурятская государственная сельхозакадемия за 2022-2023 годы благодаря программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» и субсидиям Минсельхоза России приобрела 27 единиц сельскохозяйственной техники отечественного производства. Вся закупленная техника поставлена в БГСХА и уже активно используется, сообщили в пресс-службе вуза.В числе новинок - техника для возделывания лекарственных культур. Она выбиралась на основе анализа потребности сельхозмашин при проведении технологических операций в зависимости от видов культур и объёмов получаемого сырья. Некоторые сельскохозяйственные машины являются уникальными из-за узкой направленности их назначения, они выпускаются в единичных экземплярах.Например, ромашкоуборочный комбайн «Алтай-1800» предназначен для уборки цветков лекарственных растений и сепаратор первичной обработки цветков ромашки выпускаются штучно фирмой ПМТК РОСА в Барнауле. Среди закупленной техники - сеялка «Клен-1,5».Есть также техника, которая пришла на замену уже устаревшим и неисправным машинам для обновления машинно-тракторного парка. В ноябре новые машины планируется представить на специальной выставке, которая пройдёт на базе БГСХА.«В рамках реализации научного проекта «БайкалБиоФарм. Лекарственное растениеводство» программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток», по которой работает наша академия, отрабатываются технологии возделывания лекарственных культур, - говорит Сергей Калашников, кандидат технических наук, доцент кафедры механизации сельхозпроцессов. - Мы понимаем , что для повышения качества и количества лекарственного сырья, необходима механизация всех производственных процессов. Наша задача – посмотреть, какие сегодня есть на рынке сельхозмашины почвообрабатывающие, посевные и уборочные комбайны. Нужно оценить всю эту линейку и создать некую комплексную технологию механизации возделывания лекарственных культур. Надо также уточнить, что закупленная техника имеет ряд своих особенностей, напрямую она не предназначена для лекарственного растениеводства. Есть нюансы по настройке и доработке – всё это огромная задача для инженерного факультета. Именно он в своих научных изысканиях должен как раз эти нюансы учесть для дальнейшей работы».Сейчас академия ставит перед собой цель - донести до аграриев информацию о том, что выращивание лекарственных растений можно механизировать. Подобрана такая техника, которую может позволит себе обычный сельхозтоваропроизводитель. Как раз в прошлом году был запущен ряд мобильной техники. В частности, новая модель небольшого трактора «Беларусь» и всё новейшее оборудование к нему.В перспективе планируется создавать новую специализированную технику. В рамках программы «Приоритет 2030», инженерный факультет Бурятской сельхозакадемии планирует открыть новую образовательную программу по цифровому инжинирингу, в рамках которой студентов будут обучать моделированию с применением новейшего оборудования и программного обеспечения. От молодых инженеров сегодня ждут креативных решений, которые позволят максимально автоматизировать сельскохозяйственную отрасль и сделать производство лекарственных растений высокотехнологичным и экономически выгодным.Фото: bgsha.ru