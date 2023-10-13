Массаж не всегда одинаково полезен 

В Бурятии Заиграевским районным судом рассмотрено исковое заявление Управления Роспотребнадзора в интересах потребителя к ООО «Авант», реализующего вибромассажные накидки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Для приобретения вибромассажной накидки потребитель заключил кредитный договор с банком. Однако вибромассажная накидка не подошла по медицинским показаниям, в связи с этим потребитель обратилась к продавцу с заявлением о расторжении договора и возврате денег. Требования остались без удовлетворения, поэтому женщина обратилась в республиканское управление Роспотребнадзора.В рамках судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение на условиях расторжения договора купли-продажи, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, возврата потребителю выплаты по кредитному договору, заключенному с банком, в размере 79 100 рублей, а также досрочного погашения ООО «Авант» кредитного договора, заключенного потребителем с банком, путем перечисления более 147 000 рублей в банк.Управление Роспотребнадзора напоминает потребителям: важно не совершать необдуманных покупок, нужно предварительно изучить отзывы о реализуемом товаре, по возможности проконсультироваться со специалистами и задуматься о необходимости приобретения товара до оплаты. Взвешенный подход к покупке поможет избежать возможного нарушения потребительских прав.Фото: egov-buryatia.ru