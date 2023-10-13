Огромный приют для животных в Улан-Удэ оказался на грани катастрофы

В приюте для собак «Ананда» еще 25 августа закончились деньги на содержание животных. Работники приюта – а их было порядка 20 человек – уволились из-за невыплаты зарплаты. С начала года приют получил на содержание своих питомцев 16,5 млн, но до конца года этих денег не хватило.О проблемах в приюте стало известно из соцсетей, когда его руководство и волонтеры, помогающие «Ананде», обратились за помощью к горожанам.- Там 3 000 собак, но прекратилось финансирование. Собаки хотят есть каждый день, работников осталось очень мало, они не успевают покормить животных и убраться в вольерах. Нам нужна любая помощь: построить вольеры, убраться в них, выгулять собак (они там сидят без выгула). Ждем от вас любую помощь. Если кто-то работает в кафе, то будем рады продовольственным отходам. Нужен корм, крупа любая, покрывала, старые одеяла, ковры, паласы старые, матрасы, пуховики и куртки, лежанки, а также пеленки, картошка, морковка, бинты, «Левомеколь», ведра, миски, - перечисляют волонтеры вещи, в которых нуждается собачий приют.«Номер один» решил побывать в приюте, чтобы своими глазами оценить его масштаб и проблемы.Добраться в приют непросто – он находится на станции Медведчиково, в промзоне. С одной стороны, такая удаленность от жилых домов хороша – горожане могут чувствовать себя в безопасности, к тому же никому не докучает лай 3 000 псов. С другой стороны, добраться до приюта можно только на личном транспорте, общественный сюда не ходит.Территория у приюта достаточно большая. Возле входа нас встречают несколько крупных псов. Животные настроены доброжелательно, не гавкают.Когда мы зашли на территорию, сразу увидели большое количество гуляющих там собак. Кто-то из них отдыхал, греясь на солнце, другие бегали, третьи сбились в стайку и сопровождали нас, пока yпpaвляющая пpиютoм «Aнaндa» Hapгизa Мyминoвa проводила экскурсию.Вольеры в приюте располагаются рядами, пронумерованными по порядку. Все клетки для собак разные – есть побольше, где собаки могут гулять, но большинство совсем небольшие. Собакам в таких явно тесно и не хватает места.Еще одна особенность – в вольерах много фекалий, убирать их оставшиеся работники просто не успевают. Тем не менее собаки кажутся здоровыми и активными.В «Ананде» огромное количество породистых животных. Как рассказала нам Наргиза Муминова, в приюте живет более 100 хасок, есть ротвейлеры, пудели, шарпеи, питбули, боксеры, доберманы, далматины, немецкие овчарки, алабаи, кавказские овчарки, лайки, таксы.Наргиза Муминова говорит, что в приют ежедневно привозят новых, отловленных в городе собак. Всех «новобранцев» сначала помещают в ангар и наблюдают за поведением новичков, затем сортируют по размеру и подсаживают в вольеры к «старичкам».Также ежедневно люди приезжают за питомцами: кто-то решается взять безнадзорную собаку домой, а кто-то забирает своих питомцев, которых отловили во время самовыгула.- Собак отдаем под заявление, которое заполняет новый владелец, оно передается в администрацию города и Управление ветеринарии. В течение месяца новый хозяин должен зарегистрировать собаку на себя. Если он этого не делает, ему приходит штраф. За своими животными приезжают с протоколом и оплаченным штрафом за самовыгул, - рассказывает Наргиза.Гeнepaльный диpeктop приюта «Aнaндa» Bячecлaв Caмбyeв говорит, что из-за отсутствия денег на содержание питомцев вынужден был заложить собственное имущество.- Я зaлoжил cвoй aвтoмoбиль и дoм. Сoбaк нyжнo кopмить, выпycтить иx нe мoжeм, тaк кaк дeйcтвyeт yкaз глaвы, который запрещает выпуск животных больше 25 сантиметров в холке. Мы пpeдcтaвляeм, что будет, ecли oтпycтим в город 3000 живoтныx, - говорит гендиректор приюта.Недавно приют «Ананда» запустил благотворительную акцию «Добру быть», в которой уже приняли участие сотни горожан: школьники, активисты из различных общественных объединений, волонтеры и другие неравнодушные улан-удэнцы.- Люди приюту помогают, привозят корм, вещи для собак. Хотим запустить машину по городу для сбора вещей и возле школ установить «корзины добра», если директора школ дадут добро. Долг за корм перевалил уже за миллион рублей, - с отчаянием говорит Вячеслав Самбуев.Зa выдeлeниe дeнeг пpиютaм в Улан-Удэ oтвeчaeт aдминиcтpaция, тoчнee, нaпpaвляeт пoлyчeнныe финaнcы из республиканского бюджета.- С начала года выделялось 79 рублей на содержание одной особи в сутки. Всего в 2023 году мы получили 16,5 млн рублей, - говорит Вячеслав Самбуев.В текущем году из средств республиканского бюджета администрации города Улан-Удэ на отлов и содержание безнадзорных животных выделили 83 млн рублей.- В настоящее время муниципальные контракты заключены в полном комплексе. Проблема стоит в том, что часть контрактов исполнили, а часть находится в стадии исполнения и остатки для исполнения по отлову очень малы. С начала года мы получали средства на отлов и содержание 5 171 особи. В связи с тем, что собак, которых планировалось отловить, уже отловили, средства израсходованы. Изначально собирались отловить 3 971 особь, затем весной попросили выделить дополнительно 48 млн рублей, и в конце июня городу выделили 11 млн на отлов 1 200 особей. Начиная с августа, мы вновь просили деньги на отлов, но пока они не поступили, - разъясняет начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.Ларченко считает, что решить проблему безнадзорных животных могла бы поголовная стерилизация и чипирование домашних животных.- В городе более 67 тыс. домовладений, много собак находится на самовыгуле. После попадания в приют собственники собак обратно их не забирают. Если бы все собаки были зарегистрированы, имели электронный идентификационный номер, ситуация была бы другой. Во время рейдов мы стараемся зарегистрировать как можно больше животных, - говорит начальник отдела благоустройства.Председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков говорит, что пока неизвестно, какой объем финансирования на борьбу с безнадзорными животными выделят на следующий год.- Распределение бюджета на отлов и содержание собак произойдет на бюджетной сессии в декабре. Мы очень ждем принятия Госдумой закона об обязательной регистрации домашних животных, - отмечает депутат.По словам Сергея Бурдикова, в этом году ситуация в плане пристроя собак изменилась. Новым владельцам передали 1654 собаки, обратно на волю выпустили всего 450 животных.- Если сохранится такая тенденция по поиску новых хозяев, бюджету будет полегче. Все мы приютам помогаем, коллеги поставляют в приют субпродукты, мясокостные изделия, кто-то опилки, - говорит Сергей Бурдиков.9 октября стало известно о том, что власти Улан-Удэ получили из республиканского бюджета 10 млн рублей, которые пойдут на отлов и содержание безнадзорных собак. На эти средства планируется отловить 300 животных. Оставшаяся часть суммы пойдет на их содержание.Однако, как показала практика, сколько бы миллионов не выделяли на борьбу с безнадзорными животными, проблема с собаками на улицах не решилась. Мало того, к ней добавилась еще одна: как и на что содержать животных в приютах.Фото: «Номер один»