В Бурятии в поселке Северомуйск горел многоквартирный дом

В Муйском районе Бурятии накануне вечером на единый номер экстренных оперативных служб «112» поступила информация о том, что в посёлке Северомуйск произошло возгорание на втором этаже многоквартирного дома. На вызов было отправлено два отделения 54-й пожарной части Муйского отряда ГПС РБ в составе четырех человек, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.К месту пожара личный состав прибыл за 4 минуты. Очаг возгорания находился внутри квартиры на втором этаже. Из-за плотной задымленности помещения к тушению пожара привлекалось звено отделения газодымозащитной службы (ГДЗС) пожарного поезда ОАО «РЖД» в составе трех человек.Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось более часа. В результате пожара, в квартире повреждена кухня на общей площади 12 кв метров. Пострадавших нет: до прибытия пожарных жильцы дома смогли самостоятельно эвакуироваться. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС