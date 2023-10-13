Общество 13.10.2023 в 11:51
В Париже состоялась официальная церемония встречи президента Монголии
Главу монгольского государства сопровождали 146 всадников и 30 мотоциклистов Национальной гвардии Франции
Текст: Номер один
В Париже вчера, 12 октября, состоялась официальная церемония встречи президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, прибывшего с государственным визитом во Французскую Республику по приглашению президента Эммануэля Макрона, сообщает МОНЦАМЭ.
Президента Монголии У.Хурэлсуха официально приветствовали министр юстиции Французской Республики Эрик Дюпон и военный губернатор Парижа генерал Кристоф Абад на площади перед Дворцом инвалидов, парижского военного мемориала. Во время церемонии прозвучали государственные гимны Монголии и Франции, почетный караул оказал воинские почести президенту Монголии.
После церемонии президент Монголии У.Хурэлсух отправился в Елисейский дворец для проведения переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В это время главу монгольского государства сопровождали 146 всадников и 30 мотоциклистов Национальной гвардии Франции.
На церемонии приветствия с монгольской стороны присутствовали официальные лица во главе с министром иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.
Дворец Инвалидов был построен для солдат, участвовавших в войне и отличившихся храбростью, по приказу короля Франции Людовика XIV в 1670 году. Во дворце расположены Военно-исторический музей и мавзолей Наполеона Бонапарта и храбрых генералов, внесших вклад в военную историю Франции.
Фото: montsame.mn
Президента Монголии У.Хурэлсуха официально приветствовали министр юстиции Французской Республики Эрик Дюпон и военный губернатор Парижа генерал Кристоф Абад на площади перед Дворцом инвалидов, парижского военного мемориала. Во время церемонии прозвучали государственные гимны Монголии и Франции, почетный караул оказал воинские почести президенту Монголии.
После церемонии президент Монголии У.Хурэлсух отправился в Елисейский дворец для проведения переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В это время главу монгольского государства сопровождали 146 всадников и 30 мотоциклистов Национальной гвардии Франции.
На церемонии приветствия с монгольской стороны присутствовали официальные лица во главе с министром иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.
Дворец Инвалидов был построен для солдат, участвовавших в войне и отличившихся храбростью, по приказу короля Франции Людовика XIV в 1670 году. Во дворце расположены Военно-исторический музей и мавзолей Наполеона Бонапарта и храбрых генералов, внесших вклад в военную историю Франции.
Фото: montsame.mn