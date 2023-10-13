Александр Козлов: нацпроект «Экология» продлен до 2030 года

Финансирование проекта «Сохранение озера Байкал» прекращаться не будет. В 2024 году на него предусмотрено 10,8 млрд руб: на сокращение сбросов сточных вод, ликвидацию свалок и наследия бывшего БЦБК. Цифра оглашена на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов представил депутатам проект трехлетнего бюджета для экологической сферы страны, а также рассказал о ближайших планах. В частности, о продлении национального проекта «Экология» до 2030 года, сообщила пресс-служба природоохранного ведомства.«Мы предлагаем расширить номенклатуру нацпроекта - не просто экология, а «экология и природопользование». Коснутся изменения и состава федпроектов. Три проекта планируется перенести из инициатив социально-экономического развития. Это «Геология: возрождение легенды», «Экономика замкнутого цикла», «Генеральная уборка». Так, в наш геологический федеральный проект мы погрузим новую программу по геологическому изучению Дальнего Востока. Отправной точкой для её создания стало поручение Владимира Путина. Дополнительная геологоразведка позволит открыть на Дальнем Востоке порядка одной тысячи новых месторождений с хорошим уровнем запасов. Основные параметры обновлённого национального проекты наш курирующий вице-премьер Виктория Абрамченко согласовала. Сейчас мы направили документы в межведомственную группу при минэкономразвития. Ждём решения», - рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.Что касается общего бюджета минприроды России на ближайшие три года, то все основные экологические и природоохранные мероприятия финансированием обеспечены.«Ключевые приоритеты законопроекта о бюджете – это приоритеты, которые обозначил президент России. И экологическую повестку президент всегда определяет, как одну из важнейших и мы, безусловно, продолжаем ею заниматься и не отходим от тех целей, которые изначально для себя ставили. На реализацию государственных программ в сфере экологии и природных ресурсов в трёхлетке будет направлено 541 млрд руб», - сказала заместитель главы Минфина России Ирина Окладникова.В частности, по недропользованию на три года в бюджете предусмотрено почти 88 млрд руб. Например, для воспроизводства углеводородного сырья – 24,8 млрд руб, закупку геологического оборудования, опытно-методическое обеспечение, экспертизу запасов и геологических проектов - 21,1 млрд руб, региональную геологоразведку – 16,4 млрд руб, воспроизводство питьевых подземных вод – 600 млн, геологоразведка подземных вод в вододефицитных регионах – 200 млн руб.«Природные ресурсы обеспечивают значительную часть федерального бюджета. Нефть, газ, уголь, драгоценные металлы и другие. Поэтому во всех госпрограммах важно особое внимание уделить бесперебойной работе данных отраслей экономики. Внутренние потребности страны мы полностью обеспечим. Не забыты новые территории нашей страны, на них обращено особое внимание», - отметил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.На мероприятия по госпрограмме «Развитие лесного хозяйства» на трёхлетний период предусмотрено чуть более 162 млрд руб. Ежегодное финансирование увеличивается. Так, по отношению к 2023 – в 2024 будет на 4,4 млрд больше. Эти деньги позволят, например, провести лесопатологические обследования на площади в 545 тыс гектаров, увеличить зарплаты за счёт роста МРОТ. На борьбу с лесными пожарами сумма запланирована точно такая же, как и в 2023 году - 14,4 млрд руб. Это позволит держать на уровне авиамониторинг (свыше 53,3 тыс лётных часов), и численность парашютистов-десантников в регионах (свыше 4,4 тыс человек).Обеспечены финансированием работы по ликвидации несанкционированных городских свалок, опасных объектов, подъём затонувших кораблей из акваторий бухт. Заложены деньги на проект «Чистый воздух», обеспечение работы учёных в Арктике и Антарктике, создание туристической инфраструктуры в национальных парках.«Помимо всего прочего мы делаем всё, чтобы с каждым годом не снижать планку по доходу федерального бюджета. В прошлом году при плане в 105 млрд мы принесли в бюджет 126. В этом году - план 143 млрд, мы уже обеспечили 84. Это поступления за пользование недрами, лесным фондом, водными ресурсами, экологические сборы, платежи и штрафы за вред окружающей среде. На плановую трёхлетку у нас стоит задача обеспечить поступления в доход бюджета более 380 млрд рублей. Уверен, что с такой задачей мы справимся», - отметил Александр Козлов.Сейчас все федеральные ведомства защищают свои проекты бюджетов на профильных комитетах Госдумы. После того, как пройдут защиты, общий проект федерального бюджета будет вынесен на рассмотрение депутатам Госдумы.Фото: mnr.gov.ru