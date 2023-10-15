Заброшенные штольни 40 лет травят Бурятию

Существует мнение, что в Советском Союзе не очень беспокоились об экологии, зато сейчас о природе сильно волнуются. Свежо предание, но верится с трудом. Так, в Бурятии в районе реки, впадающей в Байкал, много лет назад пробурили скважины для добычи полезных ископаемых. Работы приостановили и со временем месторождение забросили. При этом стоки со скважин по сей день продолжают загрязнять окрестности.В Северо-Байкальском районе республики есть река Холодная, которая впадает в реку Кичеру. Последняя, в свою очередь, впадает в озеро Байкал в районе Ангарского сора. Неподалеку от Холодной во времена СССР нашли огромное колчеданно-полиметаллическое месторождение. Его так и назвали Холоднинское.Общеизвестно, что Бурятия – одна из опорных точек России по цинку и свинцу. Так, на территории республики находится 48,8% балансовых запасов цинка России и 24,4% российских свинцовых. Главные вместилища этих двух видов ресурсов – это месторождения Озерное в Еравнинском районе и Холоднинское в Северо-Байкальском районе. С Озерным все ясно - в будущем году там должен начать работу ГОК. Что касается второго, там сложилась возмутительная картина - проведя разведочные работы, государство забросило месторождение.Никому ненужные пробуренные скважины загрязняют окрестности своими стоками, которые в виде ручьев текут прямо в реку Холодную и далее по течению. Это продолжается как минимум 40 лет. СССР давно исчез с карты мира, а с его наследием на месторождении власти не справились поныне.Холоднинское - крупнейшее месторождение цинка в России и второе по свинцу. На него приходится около 30% российских запасов цинка и 14,6% свинца. Оно и по мировым меркам является стратегическим. Закон запретил его разрабатывать, ведь оно расположено в центральной экологической зоне Байкала, где добыча металлических руд запрещена.Лицензией на месторождение располагало ООО «ИнвестЕвроКомпани», дочерняя организация ГК «Метрополь» Михаила Слипенчука, бывшего в свое время депутатом Госдумы от Бурятии. В республике он работал зампредседателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Но в итоге, учитывая границы центральной экологической зоны, федеральные власти в 2016 году таки прекратили право ООО на пользование лицензией. Цинк, как говорится, накрылся медным тазом. С никому ненужными пробуренными скважинами планировали цивилизованно разобраться.- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847 утверждена федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», в которую включено мероприятие «Проектирование и реализация комплексного проекта по предотвращению негативного воздействия штольневых и рудничных вод Холоднинского месторождения Республики Бурятия, образованных в результате детальной геологической разведки и извлечения руды в 70 - 80-х годах». Программой предусматривалось финансирование на выполнение работ по ликвидации ущерба на сумму 1 млрд 508 млн рублей, - говорит Зорикто Дашинимаев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии.В основном финансирование должно было идти из федерального бюджета. Бурятия, обрадованная перспективами ликвидации «горячей точки» на севере республики, за свой счет обеспечила разработку проектной документации. Но федералы тем временем просто отмахнулись от наболевшей проблемы в тайге на окраине страны.- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1535 данное мероприятие исключено из Программы, - напоминает Зорикто Дашинимаев.В настоящее время из заброшенных разведочных штолен на суперместорождении продолжают вытекать рудничные воды. Холоднинское находится всего в 80 километрах от Байкала. На проблему вновь обратили внимание, когда при разработке проектной документации на месте проводили изыскания. Воды содержали такие металлы, как цинк, кадмий, железо, марганец, стронций.- Как следствие, данные воды являются источником загрязнения поверхностных вод в районе месторождения, - констатируют в Минприроды Бурятии.В период паводков расход шахтных вод может возрастать в несколько раз. Штольневые воды стекают в виде ручьев по склону и впадают в реку Холодную, загрязняя ее.- В ручьях, стекающих от штолен в реку, формируются донные отложения, содержащие высокие содержания железа, марганца, цинка, кадмия и других токсичных элементов, - отмечает заместитель министра.Когда все это «советское» экологическое безобразие прекратится, вряд ли сможет предсказать даже самая продвинутая гадалка. Дело в том, что организовывать работы по ликвидации непотребства на цинковом суперместорождении станут только после включения указанного объекта в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). А когда чиновники соизволят включить туда Холоднинское - неизвестно.Так что в реку течет гадость, журналисты тревожно пишут не первый год, но ГРОНВОС и ныне там. К слову, умываться в реке Холодной и пить оттуда вряд ли стоит – есть вероятность, что вода в ней может быть опасна для здоровья. При этом неизвестно, установлены ли в районе горе-ручьев и реки Холодной аншлаги с предупреждениями об опасности употребления воды, загрязненной металлами.Выходит так, что федералы это месторождение поматросили и бросили. Но если власти Бурятии не имеют полномочий работать по самим грязным штольням, то, вероятно, можно попробовать работать вокруг них? Однако пока проблема так и остается нерешенной.Фото: «Номер один»