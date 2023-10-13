Житель Бурятии убил брата знакомой плоскогубцами

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смерти 38-летнего мужчины в результате повреждений головы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний знакомый покойного, который в ходе проведенного допроса дал подробные показания об обстоятельствах убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 10 октября вечером обвиняемый после употребления спиртных напитков приехал в село Гурульбу в гости к знакомой. Там в зимовье он повстречал брата женщины, на фоне алкогольного опьянения затеял с ним ссору, после чего схватил плоскогубцы и их металлической частью с силой нанес мужчине удары по голове. Потерпевший сразу за медицинской помощью не обратился.Следующим вечером в результате полученных повреждений на улице он потерял сознание, после чего был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, из-за травм головы вскоре скончался.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.Фото: unsplash.com