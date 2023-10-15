В Бурятии семья 13 лет живет под гнилой крышей

Ольга Вятчина вместе с больной матерью проживают в аварийном доме по пер. Пионерскому в поселке Нижнеангарске. Кровля у здания давно прохудилась, венцы сгнили, завалинка разрушается. В таких условиях семья уже с 2010 года. Когда их переселят в новое жилье, не знает никто.В трехквартирный дом-развалюху Светлана Вятчина с дочерью Ольгой, которой на тот момент было 11 лет, заселились 13 лет назад. Их собственное жилье сгорело и местная администрация выделила семье эту квартиру на условиях соцнайма. Правда назвать квартирой это жилье можно с трудом – женщинам приходится топить печь, так как централизованное отопление здесь не подключено. Потолок протекает – кровля над соседними квартирами вместо шифера покрыта одними только досками, которые уже давно сгнили.Ранее дом по пер. Пионерскому, 5, принадлежал Нижнеангарскому рыбзаводу. В конце 1990-х здание передали в собственность поселку.- Когда мы с мамой заехали сюда, тут не было ни окон, ни дверей. В квартире до нас два года никто не жил, состояние жилья было ужасное. Крышу перекрывали сами, окна и двери вставляли, ремонтировали полы. Сделали ремонт, так как жить больше было негде, - вспоминает Ольга.Уже в 2016 году дом признали аварийным. К этому времени кровля над соседними квартирами и перекрытия на крыше совсем прохудились. Венцы дома прогнили, посыпалась завалинка, в жилье завелся грибок. Сейчас из трех квартир жилой осталась только та, в которой живут Ольга и Светлана Вятчины.- В печке упали колодцы. Чтобы их сделать, нужно отдать 50 тысяч. Дома очень холодно, за прошлую зиму ушло восемь машин дров, потому что соседние квартиры не топятся. Одна машина стоит почти 20 тысяч. Как-то обратилась за помощью в администрацию, чтобы выделили дрова. Так нам привезли долготье - крученую березу, в итоге ушло много денег на распил, - рассказывает девушка.Ольга говорит, что жить в таком доме невыносимо. Две другие семьи из этого дома уже съехали. Девушка собирается снимать другое жилье.Глава поселка Нижнеангарска Елена Каурцева говорит, что семья Вятчиных стоит в очереди на переселение. Однако когда они получат сертификат на покупку нового жилья, глава сказать не может.- Очередь по Северобайкальскому району большая, формируется минстроем республики. Сказать конкретный год, когда будет предоставлена соцвыплата, я не могу. Все зависит от сумм финансирования, стоимости одного квадратного метра и движения очередности по Северобайкальскому району, - сообщила «Номер один» Елена Каурцева.Сертификаты на жилье в Северобайкальском районе в первую очередь получают жители бамовских поселков Новый Уоян, Кичера, Ангоя.- Вятчины обращались к нам в прошлом году, свободного жилья тогда не было. За зиму 2002 - 2023 освободилась одна муниципальная квартира площадью 18 квадратных метров, которую мы оформили в качестве жилого помещения специализированного маневренного фонда. Сейчас эта квартира ремонтируется за счет средств муниципального бюджета. Ее мы намереваемся дать Вятчиной до предоставления сертификата, если они подойдут по условиям получения жилья из маневренного фонда, - говорит глава поселка.Как выяснилось в разговоре с главой Нижнеангарска, аварийных домов в Нижнеангарске несколько. Там проживают семьи, в каждой из которых по четыре-шесть человек, но переселять этих людей некуда.- Иного маневренного фонда в поселке нет. За 40 лет ни одного квадратного метра муниципального жилья в Нижнеангарске не построено, - констатирует Елена Каурцева.Сейчас семье Вятчиных помогает отделение ОНФ по Бурятии.- Мы обратились в районную прокуратуру. Просим проверить данный факт и принять меры по факту бездействия районной администрации, которая не установила разумные сроки переселения, - сообщили «Номер один» активисты движения.Фото: «Номер один»