Общество 13.10.2023 в 16:19
Не поделили мужчину
В новосибирском баре две стриптизерши вцепились друг в друга из-за клиента
Текст: Номер один
Драка двух стриптизерш произошла в одном из баров Железнодорожного района Новосибирска. В АБ «Гвардия» рассказали, из-за чего сцепились девушки.
– Оказалось, что драчуньи работают в соседнем баре. Сюда пришли по приглашению молодого человека. Он оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге претензии за то, что та напрасно сорвала её с рабочего места, – объяснили в агентстве безопасности.
Дерущихся стриптизерш разняли. Инициаторшу конфликта задержали. Ее передали сотрудникам полиции, сообщает КП-Новосибирск.
Фото: Виктор Гусейнов
– Оказалось, что драчуньи работают в соседнем баре. Сюда пришли по приглашению молодого человека. Он оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге претензии за то, что та напрасно сорвала её с рабочего места, – объяснили в агентстве безопасности.
Дерущихся стриптизерш разняли. Инициаторшу конфликта задержали. Ее передали сотрудникам полиции, сообщает КП-Новосибирск.
Фото: Виктор Гусейнов