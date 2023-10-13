Общество 13.10.2023 в 16:56
Степная виолончель Чингисхана покоряет Францию
Ансамбль «Морин хуур» впервые выступил на сцене Королевской оперы Версальского дворца
Текст: Номер один
В рамках государственного визита президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха во Францию посланник культуры Монголии, ансамбль «Морин хуур» впервые выступил на сцене Королевской оперы Версальского дворца, сообщает МОНЦАМЭ.
На концерт были приглашены около 600 высокопоставленных гостей, в том числе президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, первая леди Лувсандоржийн Болорцэцэг, министр Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна, а также представители международных организаций, базирующихся в Париже.
Ансамбль «Морин хуур» исполнил 15 национальных, народных и классических произведений из своего репертуара. Особенностью концерта было то, что публика высоко оценила выступление, и это был первый раз, когда монгольские артисты выступили на этой сцене.
За 31 год своего существования ансамбль «Морин хуур» дал более 650 концертов в более чем в 30 странах мира. Например, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Большом театре России, Национальном театре Китая (Жемчужина на воде), концертном зале японского телевидения NHK, а также успешно выступал в Сиднейском оперном театре.
Ансамбль «Морин хуур» также выступит на сцене Нантской консерватории во Франции 14 октября 2023 года.
Морин-хуур - древний двухструнный смычковый инструмент монгольских народов, имеет также своих однострунных собратьев - суха-хуур и яман-хууре. Звуки хууров трудно описать словами. Европейцам они чаще всего напоминают виолончель. Монгольские народы сравнивают звук инструмента с ржанием коня или дуновением ветра в степи. Впрочем, и само название морин-хуур состоит из двух слов, означающих «лошадь» и «звук, струна». Дека этого деревянного инструмента изготавливается из натуральной кожи, струны - из конского волоса. Гриф морин-хуура венчает резная голова скакуна. В древности эти инструменты были обязательным атрибутом в юртах кочевников. По преданию, был свой морин-хуур и у Чингисхана.
Интерес к уникальному инструменту кочевников Центральной Азии растет. Достаточно сказать, что морин-хуур, по решению ЮНЕСКО, получил в 2005 году сертификат об утверждении в статусе сокровищницы культурного наследия человечества.
Фото: montsame.mn
Фото: montsame.mn
На концерт были приглашены около 600 высокопоставленных гостей, в том числе президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, первая леди Лувсандоржийн Болорцэцэг, министр Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна, а также представители международных организаций, базирующихся в Париже.
Ансамбль «Морин хуур» исполнил 15 национальных, народных и классических произведений из своего репертуара. Особенностью концерта было то, что публика высоко оценила выступление, и это был первый раз, когда монгольские артисты выступили на этой сцене.
За 31 год своего существования ансамбль «Морин хуур» дал более 650 концертов в более чем в 30 странах мира. Например, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Большом театре России, Национальном театре Китая (Жемчужина на воде), концертном зале японского телевидения NHK, а также успешно выступал в Сиднейском оперном театре.
Ансамбль «Морин хуур» также выступит на сцене Нантской консерватории во Франции 14 октября 2023 года.
Морин-хуур - древний двухструнный смычковый инструмент монгольских народов, имеет также своих однострунных собратьев - суха-хуур и яман-хууре. Звуки хууров трудно описать словами. Европейцам они чаще всего напоминают виолончель. Монгольские народы сравнивают звук инструмента с ржанием коня или дуновением ветра в степи. Впрочем, и само название морин-хуур состоит из двух слов, означающих «лошадь» и «звук, струна». Дека этого деревянного инструмента изготавливается из натуральной кожи, струны - из конского волоса. Гриф морин-хуура венчает резная голова скакуна. В древности эти инструменты были обязательным атрибутом в юртах кочевников. По преданию, был свой морин-хуур и у Чингисхана.
Интерес к уникальному инструменту кочевников Центральной Азии растет. Достаточно сказать, что морин-хуур, по решению ЮНЕСКО, получил в 2005 году сертификат об утверждении в статусе сокровищницы культурного наследия человечества.
Фото: montsame.mn
Фото: montsame.mn
ТегиМонолия Франция морин-хуур концерт