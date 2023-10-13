Общество 13.10.2023 в 18:10

Монголия и Франция заявили об установлении особых партнерских отношений

Они означают расширение сотрудничества во всех секторах и выведение его на стратегический уровень 
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Текст: Номер один
Монголия и Франция заявили об установлении особых партнерских отношений
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Елисейском дворце. Встреча состоялась в рамках государственного визита президента Монголии во Францию с 10 по 14 октября по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе переговоров стороны подчеркнули, что первые взаимные визиты между Монголией и Францией в этом году на уровне глав государств направлены на достижение общих целей укрепления особого партнерства между двумя странами, расширения сотрудничества во всех секторах и выведения его на стратегический уровень.

Главы государств подтвердили свою приверженность реализации целей, отраженных в совместной декларации Монголии и Франции, принятой в ходе государственного визита  Эммануэля Макрона в Монголию в мае этого года. В то же время особый акцент был сделан на реализации крупных стратегических проектов и программ, которые являются символом отношений между двумя странами, увеличении инвестиций и углублении сотрудничества в секторах экономики, энергетики, связи, борьбы со стихийными бедствиями, сельского хозяйства, культуры и образования.

Подчеркнув важность вклада не только международного сообщества, но и каждой страны в преодоление стоящих перед миром вызовов, таких как изменение климата, опустынивание и нехватка продовольствия, лидеры двух стран еще раз подтвердили свою готовность сотрудничать в достижении результатов путем координации инициатив и целей двух стран в этих областях.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент Французской Республики Эммануэль Макрон провели совместную пресс-конференцию для СМИ. Мероприятие состоялось вчера в Париже, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

«Сегодня мы собираемся воплотить наши совместные устремления в реальность и подписать протокол соглашения о добыче урана и соглашение о сотрудничестве между Национальными геологическими службами двух стран», - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон в начале своего выступления.

Отметив, что Франция и Монголия наладили особое сотрудничество в области гражданской безопасности, поставляя оборудование и организуя обучение, Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция предоставит оборудование, необходимое для усиления внутренней безопасности.

«Промышленность Франции внесет свой вклад в проект запуска спутника в Монголии, и Французское агентство развития планирует посетить Улан-Батор на следующей неделе, чтобы поделиться своими знаниями и опытом в области возобновляемых источников энергии.

Одной из приоритетных целей развития является питание и продовольственные вопросы. На следующей неделе в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой мы организуем конференцию коалиции по вопросам питания для школьников в Париже.

Франция приняла первую смену монгольских студентов, и после подготовительного курса по французскому языку они будут учиться в университетском лицее. В ближайшие годы число монгольских студентов, обучающихся во Франции, увеличится до 30», - сказал президент Франции.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в своем выступлении подчеркнул, что в ходе визита президента Франции в Монголию стороны обменялись мнениями по многим важным вопросам, направленным на расширение отношений и сотрудничества между двумя странами, и, подняв уровень партнерства на новую ступень, совместно заявили об установлении особых партнерских отношений.

«Мой нынешний государственный визит в вашу прекрасную страну направлен на эффективную реализацию политики третьего соседа, обогащение отношений и сотрудничества между двумя странами экономическим и инвестиционным содержанием, а также реализацию взаимосогласованных вопросов в рамках совместной декларации», - сказал Хурэлсух. 

Президент подчеркнул, что для Монголии важно увеличить торговлю и инвестиции с Францией, увеличить масштабы экономического сотрудничества и расширить взаимовыгодное сотрудничество в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заключенного с Европейским союзом.

Глава государства уверен, что взаимные визиты на высоком уровне сыграют важную роль в расширении сотрудничества в таких областях, как полезные ископаемые, здравоохранение, образование, спутниковая связь, экологически чистая энергетика, продовольствие, сельское хозяйство, борьба со стихийными бедствиями, окружающая среда, дорожно-транспортный сектор.

«Я уверен, что нынешний государственный визит сыграет соответствующую роль в практической реализации крупных взаимовыгодных стратегических проектов и программ, которые являются символом отношений и сотрудничества между Монголией и Францией, укрепят особое партнерство между двумя странами и активизируют инвестиционное и экономическое сотрудничество», - сказал Хурэлсух.

Президент Хурэлсух подчеркнул важность выставки «Чингисхан – как монголы изменили мир», которая будет представлена в Нанте, для популяризации исторических отношений между двумя странами не только во Франции, но и во всем мире.

После пресс-конференции в присутствии лидеров двух стран был подписан ряд важных документов двустороннего сотрудничества.

Фото: montsame.mn
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Монголия Франция партнерство

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