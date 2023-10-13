Пенсионеры Бурятии – активные и оптимистичные

Старшему поколению в России, в целом, и конкретно в Бурятии уделяется большое внимание. Отражением этого является федеральный проект «Демография», который был развернут по инициативе президента России Владимира Путина. Работа со старшим поколением – часть этого проекта. И в республике сегодня у каждого пенсионера есть возможность найти занятие по душе, пройти переобучение, стать «серебряным волонтером» и т. д. В этом году в стране, кстати, впервые проходит федеральная кампания «День бабушки и дедушки».

«Мы выбрали более расширенную форму проведения – фестиваль-ярмарка. В это году он посвящен 100-летию Республики Бурятия. Мы с этим мероприятием попали в федеральный календарь министерства культуры Российской Федерации», - говорит о фестивале «Золотой возраст» министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Место проведения мероприятия традиционное – физкультурно-спортивный комплекс.

В рамках фестиваля-ярмарки среди жителей республики старшего поколения организован большой конкурс патриотической песни. Состоялся показ мод с участием моделей в возрасте. Проходит выставка поделок, которые изготовлены руками пенсионеров Бурятии. Пенсионеры республики активны, они занимаются с молодежью. Среди пенсионеров множество поборников физкультуры, активного образа жизни. Они увлекаются гимнастикой, танцами, шахматами, выступают и т. д.





«Я оцениваю активность нашего старшего поколения на пять с плюсом. Сегодня также большой блок в нашем мероприятии – это панельная дискуссия, посвященная участию старшего поколения в работе с молодежью. Многие говорят, что утеряны ценности, что молодежь плохо относится к старшим, непатриотична. Это все не так», - отметила Татьяна Быкова, подчеркнув, что это подтвердит диалог на панельной дискуссии. В нем примут участие юнармейцы, кадеты, которые любят свою Родину.

Была развернута выставка-продажа товаров и услуг самых разных организаций республики. Все, кто пришел на фестиваль «Золотой возраст», могли ознакомиться с предложениями курортов республики. Множество людей посетило стенд знаменитого Центра восточной медицины, Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн и других медорганизаций. Было очень удобно – ведь они все собрались в одном месте и, переходя от одной точки к другой, люди могли задать представителям разных организаций интересующие вопросы. Где-то можно было пройти экспресс-диагностику, узнать о своих недугах. А продавцы матрасов предлагали потенциальным покупателем полежать на выставленном образце, чтобы оценить удобство товара.





Здесь же на фестивале можно было купить молочные продукты, кондитерские изделия и др.

Началось мероприятие в 10 часов утра, а завершилось в 18 часов. Были представлены все районы и города Бурятии, кроме трех самых отдаленных. Собралось около трех тысяч участников фестиваля. А если прибавить улан-удэнцев, которые приходят на него, то общая цифра будет очень солидной.

Перед официальным открытием собравшиеся увидели выступление посланцев Центра цигун и тайцзицюань «Уулэн». Большая группа людей в белых одеждах продемонстрировала некоторые оздоровительные упражнения. Также на большом экране показали небольшой фильм о развитии этих древних восточных практик в разных странах мира. Аплодисментами встретили выступление артистов известного театра песни и танца «Байкал».

С теплыми словами приветствия выступили представители правительства и Народного Хурала Бурятии.

Немало пенсионеров республики активно помогают бойцам из Бурятии, которые принимают участие в спецоперации. Они изготавливают предметы, необходимые в зоне боевых действий. На фестивале «Золотой возраст» была развернута экспозиция с этими изделиями. Среди них – стенд из Кяхтинского района, из села Кудара-Сомон.





«Мы выпускаем много продукции. Почти в промышленных масштабах. Шьем маскировочные сетки, тактические носилки, производим подсумки, балаклавы, подшлемники, снуды, напашники. Делаем раскладные пятиточечники, на которых можно сидеть и лежать. Шьем нательное белье, толстовки, футболки. Все, что можем, шьем», - рассказала «Номер один» об экспозиции Валентина Хосоева, которая вместе с товарищами приехала на фестиваль.

Делают в Кудара-Сомоне и тепловизионные покрывала, которые еще называют покрывалами-невидимками. Оно помогает спрятаться от тепловизоров и согревает.





На имеющейся вышивальной машине кяхтинские сельчане изготавливают различные знаки, шевроны, логотипы. В селе есть целый швейный цех с необходимыми швейными машинами. В свое время сельчане выиграли грант на создание театра моды, а после начала спецоперации швейное оборудование задействовали на пошиве вещей для бойцов. «Мы называемся швейным батальоном. Его костяк – человек 15. Но вообще помогает все село. Деньгами, носки вяжут и т. д.», - рассказала Валентина Хосоева.

Продукцию увозят на централизованный пункт, а также передают землякам, которые приезжают на побывку на малую Родину. Отзывы о продукции, которые поступают местному руководителю с позывным Пчелка, хорошие – все делается качественно, надежно. «Бойцы благодарят», - говорит наша собеседница.

Шить для нужд спецоперации в Кудара-Сомоне начали с марта 2022 г. Идет конструктивное взаимодействие с АНО «Содействие» и другими организациями, которые занимаются поддержкой военнослужащих из республики. К сегодняшнему дню произведено порядка четырех тысяч штук разных изделий. А ведь село это небольшое.





В рамках фестиваля «Золотой возраст» в ФСК проходили мастер-классы по мини-волей, граунд-гольфу, ушу, гимнастике цигун. Можно было получить консультации специалистов Социального фонда. Немало пенсионеров повысили свою финансовую грамотность – их научили, как не попасться на уловки телефонных мошенников, как вести себя в разговоре с ними. Фестиваль «Золотой возраст» - нужное, востребованное мероприятие.



Фото: "Номер один"