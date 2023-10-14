Общество 14.10.2023 в 11:37
В Улан-Удэ из-за непогоды в разных районах города был отключен свет
Сейчас специалисты «Бурятэнерго» восстанавливают электроснабжение
Текст: Номер один
После ночного разгула стихии возникли точечные отключения электроэнергии в разных районах города. Специалисты филиала «Бурятэнерго» восстанавливают электроснабжение.
- В работах задействованы 9 бригад. Энергетики выезжают на адреса в порядке очереди и социальной значимости объектов. Просим сохранять спокойствие и ожидать подключения, - сообщила Юлия Мисюркеева, главный специалист филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго".
Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220.
- В работах задействованы 9 бригад. Энергетики выезжают на адреса в порядке очереди и социальной значимости объектов. Просим сохранять спокойствие и ожидать подключения, - сообщила Юлия Мисюркеева, главный специалист филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго".
Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220.
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