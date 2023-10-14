В Улан-Удэ из-за непогоды в разных районах города был отключен свет

После ночного разгула стихии возникли точечные отключения электроэнергии в разных районах города. Специалисты филиала «Бурятэнерго» восстанавливают электроснабжение.- В работах задействованы 9 бригад. Энергетики выезжают на адреса в порядке очереди и социальной значимости объектов. Просим сохранять спокойствие и ожидать подключения, - сообщила Юлия Мисюркеева, главный специалист филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго".Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220.