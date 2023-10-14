В Бурятии разработали программу мониторинга состояния леса

Программа называется «Нейросетевая модель обнаружения изменений в лесной среде по мультиспектральным снимкам». Она разработана на языке программирования Python. Нейросетевая модель ведёт экологический мониторинг состояния лесных территорий, определяет, где прошла вырубка, возник пожар, «заболели» деревья и имеются другие экологические проблемы.Правообладателем этой разработки является Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ). Авторы – доцент кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» Инна Тулохонова и выпускник вуза Александр Григоренко. Разработка программы шла на протяжении нескольких лет.– Традиционные методы мониторинга требуют больших временных и человеческих ресурсов, чтобы проанализировать весь массив данных, – говорит Инна Тулохонова. – Однако благодаря использованию нейросетевой модели, наша программа способна автоматически обрабатывать мультиспектральные снимки спутников и выделять области, где происходят изменения в лесной среде.Аналоги программы, разработанной бурятским вузом, в мире существуют, но ни одна из них не является совершенной, в каждой есть свои плюсы и минусы, уточнили в ВСГУТУ. Бурятская разработка обладает высокой точностью и позволяет оперативно реагировать на негативные изменения в лесной среде, принимать меры по их устранению или минимизировать последствия.Патент на эту программу был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26 июля 2023 года. На основе этого готового продукта ВСГУТУ намерен предложить студентам запустить бизнес-стартап, авторы которого смогут доработать или усовершенствовать бурятскую разработку.Программа «Нейросетевая модель обнаружения изменений в лесной среде по мультиспектральным снимкам» предназначена, прежде всего, для госсектора, таких организаций, как Республиканское агентство лесного хозяйства, Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии и их подведомственных организаций, сообщает пресс-служба правительства РБ.