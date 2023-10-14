Общество 14.10.2023 в 12:22

В Бурятии разработали программу мониторинга состояния леса

Нейросетевая модель ведёт экологический мониторинг

A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии разработали программу мониторинга состояния леса
Программа называется «Нейросетевая модель обнаружения изменений в лесной среде по мультиспектральным снимкам». Она разработана на языке программирования Python. Нейросетевая модель ведёт экологический мониторинг состояния лесных территорий, определяет, где прошла вырубка, возник пожар, «заболели» деревья и имеются другие экологические проблемы.

Правообладателем этой разработки является Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ). Авторы – доцент кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» Инна Тулохонова и выпускник вуза Александр Григоренко. Разработка программы шла на протяжении нескольких лет.
 
– Традиционные методы мониторинга требуют больших временных и человеческих ресурсов, чтобы проанализировать весь массив данных, – говорит Инна Тулохонова. – Однако благодаря использованию нейросетевой модели, наша программа способна автоматически обрабатывать мультиспектральные снимки спутников и выделять области, где происходят изменения в лесной среде.
 
Аналоги программы, разработанной бурятским вузом, в мире существуют, но ни одна из них не является совершенной, в каждой есть свои плюсы и минусы, уточнили в ВСГУТУ. Бурятская разработка обладает высокой точностью и позволяет оперативно реагировать на негативные изменения в лесной среде, принимать меры по их устранению или минимизировать последствия.
 
Патент на эту программу был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26 июля 2023 года. На основе этого готового продукта ВСГУТУ намерен предложить студентам запустить бизнес-стартап, авторы которого смогут доработать или усовершенствовать бурятскую разработку.
 
Программа «Нейросетевая модель обнаружения изменений в лесной среде по мультиспектральным снимкам» предназначена, прежде всего, для госсектора, таких организаций, как Республиканское агентство лесного хозяйства, Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии и их подведомственных организаций, сообщает пресс-служба правительства РБ. 

l8xdisyluoap47zcbh860ia05exsb4dn.jpg

qszvuf2nrgxhigz3ufpe25w6qmbovlie (1).png
Теги
Общество

Все новости

Шахматист из Бурятии выиграл личный чемпионат России по блицу
15.10.2023 в 10:24
В Бурятию прибыла делегация из Госдумы во главе с ее председателем
15.10.2023 в 10:09
В Бурятии семья 13 лет живет под гнилой крышей
15.10.2023 в 08:00
Заброшенные штольни 40 лет травят Бурятию
15.10.2023 в 07:00
В Улан-Удэ служба отлова поймала алабая, напугавшего ребенка
14.10.2023 в 20:48
В Бурятии бабушка одна содержит троих внуков на мизерную пенсию
14.10.2023 в 17:34
Жители Улан-Удэ жалуются на упавшие из-за сильного ветра деревья
14.10.2023 в 15:40
В Улан-Удэ энергетики почти полностью восстановили электроснабжение
14.10.2023 в 13:32
В Улан-Удэ устраняют разрушительные последствия сильного ветра
14.10.2023 в 12:57
В Улан-Удэ четырехлетний малыш пострадал во время эвакуации из горящего дома
14.10.2023 в 12:54
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 октября

Читайте также
Шахматист из Бурятии выиграл личный чемпионат России по блицу

Жамсаран Цыдыпов стал первым по дополнительным показателям

15.10.2023 в 10:24
В Бурятии семья 13 лет живет под гнилой крышей
Когда людей переселят в новое жилье, не знает никто
15.10.2023 в 08:00
Заброшенные штольни 40 лет травят Бурятию
Однако пока проблема так и остается нерешенной
15.10.2023 в 07:00
В Бурятии бабушка одна содержит троих внуков на мизерную пенсию
Родители в это время пропивают детские пособия
14.10.2023 в 17:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru