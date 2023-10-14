В Улан-Удэ устраняют разрушительные последствия сильного ветра

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова коммунальные службы переведены в "боевой" режим. Из-за сильных порывов ветра ночью были повреждены дорожные ограждения, остановки, деревья и т.д., сообщили в Комбинате по благоустройству.Сейчас мобильные бригады Комбината по благоустройству начали ремонтировать шумоуловители на мосту «Бегущие Лани», подняли упавшую остановку вблизи ТК «Тумэр Морин». Также восстановливают остановочные павильоны на улицах Балтахинова, Радикальцева, на пр. 50-летия Октября и др.Специалисты продолжают обследовать городские территории и выявлять повреждения для оперативного восстановления.Если вы заметили на городских улицах последствия ночного ветра, то сообщайте в ЕДДС: 21-36-65, 21-29-72.Фото: мэрия Улан-Удэ