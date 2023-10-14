В Улан-Удэ энергетики почти полностью восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение после сильного ветра в мкрн Забайкальский, Сосновый бор, частично в мкрн Аршан, на ул. Бабушкина, Терешковой, бульваре Карла Маркса, сообщили в Комитете городского хозяйства.- Работы производятся, на выходе 20 человек и четыре единицы техники. Объём работ достаточно большой, но сегодня электроснабжение всем потребителям будет восстановлено. В работе остается порядка 10 фактов отсутствия электроснабжения, по каждому из них ведется работа, - сказал начальник отдела коммунального комплекса КГХ Иван Рыбальченко.