Жители Улан-Удэ жалуются на упавшие из-за сильного ветра деревья

Сотрудники МБУ «Городское лесничество» устраняют последствия стихии. Работа начата в 6:00 утра с объезда территории города, сообщили в Комитете городского хозяйства.- С 7:00 часов стали поступать заявки от горожан об упавших или угрожающих падением деревьях. Всего на текущее время поступила 21 заявка, по всем заявкам произведен выезд, часть деревьев находится на территории частных домовладений, вблизи линий электропередачи или многоквартирных домов. Некоторые деревья не предоставляют опасности. 8 деревьев убрано и вывезено. Открыто 3 проезда. Работы по уборке продолжаются, - сказала Виктория Утесова, директор МБУ «Городское лесничество».Как утверждают в управлении лесничества, впервые за много лет благодаря своевременному и систематическому уходу за тополями ни одного падения дерева породы тополь на общественной территории не зафиксировано.