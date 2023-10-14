Общество 14.10.2023 в 17:34

В Бурятии бабушка одна содержит троих внуков на мизерную пенсию

Родители в это время пропивают детские пособия
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Текст: Номер один
В Бурятии бабушка одна содержит троих внуков на мизерную пенсию
Уполномоченная по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина провела очередной личный прием граждан. Больше всего ее тронуло обращение бабушки, которая вынуждена одна содержать трех внуков. 

- На прием в слезах пришла бабушка, 85 лет. Родная дочь и бывший зять два года назад уехали в другой город, оставив на попечении престарелой матери трех мальчиков, 2013, 2017, 2019 года рождения. Бабушка занимается внуками, водит в детский сад, школу, обеспечивает всем необходимым. Есть сложности - пенсия всего 15700 рублей. Помощь в воспитании мальчиков оказывает только прабабушка, которой 91 год.

При этом родная мать и отец, получая пособия на троих детей, более 57 тысяч, все расходуют на свои личные нужны, не поддерживают с детьми связь, не исполняют свои обязанности, злоупотребляют алкоголем. Бабушка обращалась за помощью в органы опеки и попечительства, на что ей предложено самостоятельно обратиться в суд с заявлением об ограничении родителей в правах, - рассказала Наталья Ганькина. 

Такой формальный подход и равнодушие вызвал возмущение. Ведь справиться с такой задачей 85-летней женщине, без необходимого образования и с тремя детьми на руках, - крайне сложно. 

- Она не смогла грамотно сформулировать заявление в суд. Судом заявление оставлено без рассмотрения. У детей есть право на содержание от родителей. Если родители не исполняют свою обязанность, то можно взыскать алименты в судебном порядке. По таким категориям дел государством детям гарантируется бесплатная юридическая помощь. Женщине никто из специалистов органов опеки и попечительства об этом не рассказал! – возмутилась уполномоченная. 

Сейчас женщине разъяснили такую возможность, теперь ей будут помогать через Президента коллегии адвокатов республики восстанавливать имущественные права детей в судебном порядке.

- Законом органам опеки и попечительства предоставлено полномочие, действуя в интересах детей, обращаться в суд с заявлением об ограничении родителей в родительских правах. В рамках рассмотрения этого обращения в адрес мэра города направлен запрос об оказании помощи детям в восстановлении детско-родительских отношений, содействии бабушке в защите прав несовершеннолетних внуков, - подытоживает Наталья Ганькина. 

Фото: Pixabay.com


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