Общество 15.10.2023 в 10:24

Шахматист из Бурятии выиграл личный чемпионат России по блицу

Жамсаран Цыдыпов стал первым по дополнительным показателям

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Текст: "Номер один"
Шахматист из Бурятии выиграл личный чемпионат России по блицу

В субботу 14 октября в Сочи состоялись личные чемпионаты России по блицу среди мужчин и женщин. Оба турнира (195 участников в мужском, 86 в женском) проходили по швейцарской системе в 13 туров с контролем времени 3+2.

По 10,5 очков из 13 набрали гроссмейстеры Жамсаран Цыдыпов (Республика Бурятия), Александр Грищук (Москва) и Борис Савченко (Московская область). Именно в таком порядке расставили их дополнительные показатели.

У женщин чистое первое место заняла гроссмейстер Лея Гарифуллина (Свердловская область) - 10,5 очков из 13. На пол-очка отстала международный мастер Маргарита Лысенко (Московская область), на одно очко - международный мастер Маргарита Потапова (Республика Крым).

15-16 октября в Сочи состоятся личные первенства России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Они пройдут по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 15+10, сообщает Федерация шахмат России.


Фото: Федерация шахмат России

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