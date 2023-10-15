В Улан-Удэ появился необычный «лежачий полицейский»

В центре столицы Бурятии горожане обнаружили необычный «лежачий полицейский». Фото опубликовали в соцсетях.

«Двор дома по улице Борсоева, 9. Оригинальный по форме лежачий. Второй же, у последнего подъезда, вполне себе обычный», - написал пользователь.

Улан-удэнцев креативный подход к исполнению искусственной дорожной неровности насмешил – «Как шмеля размазали по асфальту», «Экономия должны быть экономной», - высказались горожане.





Фото: соцсети