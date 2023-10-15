Вячеслав Володин ищет оптимальные решения по рубкам на Байкале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания подчеркнул, что законодатели, рассматривая изменения в закон об охране озера Байкал, «не предполагали проводить рубки в классическом виде, как коммерческие, вырубая делянки и давая разрешения», — речь идет о вырубке для строительства инфраструктуры.

Господин Володин напомнил, что тема, связанная с охраной озера Байкал, для законодателей имеет огромное значение. Именно поэтому обсуждение этого вопроса проходит непосредственно на территории, где будет действовать данная инициатива.

«Поручение о поиске решения дал наш президент. Поэтому мы с правительством сейчас работаем над этим. Нам надо выйти на решения, которые будут оптимальными и никоим образом не подвергнут опасности озеро Байкал, а наоборот, сделают все для того, чтобы более эффективно решались вопросы защиты природы», — сказал он.





Фото: "Номер один"