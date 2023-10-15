Общество 15.10.2023 в 14:45

Житель Бурятии лишился автомобиля за вождение в нетрезвом виде

Транспортное средство водителя ушло в доход государства

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Текст: "Номер один"
Житель Бурятии лишился автомобиля за вождение в нетрезвом виде

В сентябре 2022 года водитель из Иволгинского района попался сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. За это его привлекли к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Суд ему назначил административный арест на 10 суток.

Мужчина должных выводов не сделал и в апреле 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за управление автомобилем и поехал к другу продолжать возлияния. Любителя пьяной езды вновь заметили сотрудники ГИБДД.

Иволгинский районный суд осудил мужчину по части 1 статьи 264.1 УК РФ - управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Кроме того, у него конфискован автомобиль, зарегистрированный на супругу, с обращением в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

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автомобиль пьяное вождение суд конфискация

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