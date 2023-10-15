Житель Бурятии рассказал о подвиге своего земляка

О своем спасении с поля боя рассказал бичурянин Леонид Разуваев в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7».

«Дорогие земляки, хочу поблагодарить нашего земляка и моего боевого товарища Александра Петрова за грамотно оказанную первую помощь и выводе меня с поля боя.

В этом бою я получил пулевое ранение в руку, кровопотеря была большой. Александр находился на второй линии обороны, я, дойдя до их окопа, получил помощь от него и в сопровождении Александра был доставлен до пункта эвакуации. Горжусь тобой, мой боевой товарищ, низкий поклон тебе и твоей семье», - рассказал житель Бурятии.





Фото: "Номер один"