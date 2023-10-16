Недействительная сделка купли-продажи жилья

Вопрос: «В каком случае сделка может считаться недействительной?»

Одним из серьезнейших рисков при покупке жилья является банкротство продавца квартиры, комнаты или дома. Если на момент совершения сделки купли-продажи недвижимости в отношении продавца была начата процедура банкротства физического лица, то сделку могут признать недействительной в соответствии со ст. 61.2 закона о банкротстве, ст. 10, 168 ГК РФ. Оспорить могут и всю цепочку сделок, даже если обанкротился не сам продавец, а предыдущий собственник квартиры. Суд будет изучать, как покупка квартиры отразилась на финансовом состоянии покупателя, не была ли она фиктивной.

Покупатель должен подтвердить свою финансовую состоятельность справками 2-НДФЛ или документами о получении иного дохода, достаточного для приобретения данной недвижимости. Если он не сможет это сделать, сделка будет признана недействительной.

Перед покупкой недвижимости надо обязательно проверить продавца на банкротство. Однако если продавец будет банкротиться в течение трех лет после продажи квартиры, сделку могут также признать недействительной.

Как обезопасить себя?

1. Доход должен быть подтверждаемый официально.

2. Квартира должна приобретаться по рыночной цене, желательно сделать оценку стоимости данного объекта недвижимости.

3. должна отсутствовать аффилированность продавца и покупателя, то есть они не должны находиться в родственных или подтверждаемых дружеских отношениях.

При соблюдении данных трех принципов суд с очень высокой степенью вероятности откажет финансовому управляющему продавца в оспаривании данной сделки, и квартира останется у покупателя.