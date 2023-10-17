Вопрос: «Какие бывают штрафы за непристегнутый ремень?»

Лев Т.

В России водитель и пассажиры в обязательно порядке должны быть пристегнутыми ремнями безопасности во время движения. Причем за игнорирование этого требования существует сразу несколько штрафов размером от 500 до 3000 руб.

Водительский ремень

Согласно правилам, водителю запрещено управлять автомобилем при непристегнутом ремне безопасности, и наказывается это правонарушение штрафом в 1000 руб. Штраф может назначаться за отсутствие ремня или его неисправность, а также если ремень просто накинут на плечо или зафиксирован на спине сиденья для быстрого реагирования при остановке инспектором. Отвечать за непристегнутый ремень придется столько раз, сколько в течение дня будет проведена проверка инспекторов.

Пассажиры

Защитный механизм в ТС предусмотрен как для водителя, так и для пассажиров. Штраф за непристегнутый ремень у пассажира, сидящего рядом с водителем, составляет 500 руб., которые пассажир оплачивает самостоятельно.

Если водитель пристегнут ремнем, а пассажир нет, водителю дополнительно назначается наказание 1000 руб.

Обязанность соблюдать правила безопасности касается всех пассажиров, независимо от их расположения в салоне: каждый получит наказание в 500 руб., нюанс только в том, что в отношении пассажиров заднего сиденья инспектор может ограничиться предупреждением.

Данное правило распространяется на пассажиров такси, маршруток и автобусов. Водителю выписывают наказание в сумме 1000 руб. за любое количество нарушителей в салоне.

Если не пристегнут ребенок

Согласно ПДД, перевозить ребенка до 12 лет разрешается только с использованием детского кресла, специального ремня, прикреплённого непосредственно к сиденью автомобиля или адаптера, накладываемого на взрослый ремень, при этом, находясь в кресле, ребенок также должен быть пристёгнут.

Требование использования специального детского ремня обусловлено тем, что взрослое удерживающее устройство не обеспечивает безопасности ребенка. Не соответствующий росту ремень не только не способен защитить его, но и может нанести дополнительные травмы.

Ребенка до 7 лет, где бы он ни располагался в машине, можно перевозить исключительно в детском кресле, а на переднем сиденье автомобиля детское кресло обязательно для перевозки детей до 12-ти лет. При этом кресло должно соответствовать возрасту и росту ребенка, а нарушение этого требования считается его перевозкой без кресла.

С 2013 года наказание за нарушение правил перевозки детей вынесено в отдельную статью КОАП (ст.12.23) и гораздо выше, чем для водителя и взрослых пассажиров. Для водителя за это правонарушение установлен штраф в размере 3000 руб.