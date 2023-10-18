Транспорт и единое пособие

Вопрос: «Как учитывается транспорт при назначении единого пособия?»

Один из критериев оценки нуждаемости - имущество семьи. В его составе учитывается и транспорт.

Важно знать:

- проверяется транспорт всех членов семьи на дату подачи заявления;

- если родители не в браке, учитывается транспорт только того, кто подает заявление и живет с детьми;

- одновременно семья может иметь одну машину, один мотоцикл, один катер или моторную лодку не старше 5 лет и одну самоходную машину;

- второе транспортное средство каждого вида можно иметь, если семья многодетная, в ее составе есть инвалид или машина предоставлена по соцподдержке;

- если автомобиль мощнее 250 л.с и не старше 5 лет, то даже при наличии одной в пособии будет отказано. Исключение - только для семей с 4 и более детьми;

- транспорт под арестом, с запретом на регистрацию и в розыске не учитывается.

- сведения о наличии транспорта проверяются автоматически по запросу в ГИБДД.