Общество 19.10.2023 в 09:00

Поручительство по кредиту

Важные моменты
A- A+
Текст: Номер один
Поручительство по кредиту
Номер один

Вопрос: «Что такое поручительство по кредиту?» 

Иван Николаевич

Поручительство - это согласие вернуть долг, если основной заемщик перестанет платить.

Когда банк требует деньги у поручителя?

Обычно поручитель и должник несут солидарную ответственность. Это значит, что банк может требовать долг у поручителя сразу, как только заемщик перестанет платить.

При субсидиарной ответственности - если не получилось взыскать деньги с заемщика.

Когда поручительство прекращается:

- после полной уплаты долга;

- после окончания срока договора поручительства. При отсутствии срока - если банк в течение года не предъявит иск.

- при изменении кредитного договора в худшую сторону или переводе долга на другого человека без согласия поручителя.

Важно знать, что поручитель может требовать деньги у заемщика, если заплатил за него банку, включая проценты и возмещение убытков.

В случае смерти заемщика поручительство не прекращается - его обязанности переходят наследникам.

Теги
справбюро

Все новости

Жительница Бурятии взыскала ущерб за потоп
19.10.2023 в 09:53
На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»
19.10.2023 в 09:43
В Бурятии полицейские спасли экипаж иномарки после лжи навигатора
19.10.2023 в 09:35
В Бурятии назначен новый прокурор Джидинского района
19.10.2023 в 09:27
В Бурятии простятся с танкистом, погибшим в первые дни СВО
19.10.2023 в 09:12
Попытки контрабанды в РФ свыше 120 тыс долларов пресекли бурятские таможенники
19.10.2023 в 09:11
Поручительство по кредиту
19.10.2023 в 09:00
В Бурятии завершено расследование уголовного дела ОПГ «черных» лесорубов
19.10.2023 в 08:51
Сергей Рыбальченко ответил за всех
19.10.2023 в 06:00
Жителей Бурятии научили, как правильно искать пропавших людей
18.10.2023 в 18:18
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
Жительница Бурятии взыскала ущерб за потоп
Квартиру женщины затопили соседи сверху
19.10.2023 в 09:53
В Бурятии полицейские спасли экипаж иномарки после лжи навигатора
Машина застряла на лесной дороге, которую ошибочно подсказал гаджет
19.10.2023 в 09:35
В Бурятии простятся с танкистом, погибшим в первые дни СВО
После взрыва танка останков военнослужащего не нашли
19.10.2023 в 09:12
Попытки контрабанды в РФ свыше 120 тыс долларов пресекли бурятские таможенники
Две гражданки Монголии везли валюту, спрятав ее в багаже и под одеждой
19.10.2023 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru