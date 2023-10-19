Поручительство по кредиту
Вопрос: «Что такое поручительство по кредиту?»
Иван Николаевич
Поручительство - это согласие вернуть долг, если основной заемщик перестанет платить.
Когда банк требует деньги у поручителя?
Обычно поручитель и должник несут солидарную ответственность. Это значит, что банк может требовать долг у поручителя сразу, как только заемщик перестанет платить.
При субсидиарной ответственности - если не получилось взыскать деньги с заемщика.
Когда поручительство прекращается:
- после полной уплаты долга;
- после окончания срока договора поручительства. При отсутствии срока - если банк в течение года не предъявит иск.
- при изменении кредитного договора в худшую сторону или переводе долга на другого человека без согласия поручителя.
Важно знать, что поручитель может требовать деньги у заемщика, если заплатил за него банку, включая проценты и возмещение убытков.
В случае смерти заемщика поручительство не прекращается - его обязанности переходят наследникам.