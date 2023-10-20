Эвакуация автомобиля

Вопрос: «Что делать, если автомобиля не оказалось на месте, где его оставил водитель?»

Узнать о том, где находится автомобиль можно в дежурной части ГИБДД по номеру 112. Если машину эвакуировали, диспетчер расскажет, на какой спецстоянке она находится и куда ехать за протоколом. В дежурную часть ГИБДД информация о задержании машины поступает сразу же, если владельца не было на месте. Если информация об эвакуации в дежурную часть не поступала – нужно заявить об угоне.

В ГИБДД нужно получить протокол о задержании транспортного средства и разрешение на его выдачу со спецстоянки. Эти документы понадобятся, чтобы забрать автомобиль. Разрешение может выглядеть как отметка в протоколе или как отдельный документ - решение о возврате задержанного транспортного средства.

Протокол и разрешение могут отдать только:

- собственнику автомобиля, указанному в СТС;

- представителю владельца - у него должна быть доверенность, которая разрешает забрать автомобиль со спецстоянки;

- человеку, имеющему документы, необходимые для управления автомобилем, - водительское удостоверение, СТС, полис ОСАГО

Важно помнить, что чем раньше забрать автомобиль, тем меньше нужно будет заплатить за него на стоянке.