У военных из Бурятии появился буддийский храм в зоне СВО

У военных из Бурятии, выполняющих задачи в зоне спецоперации, появился первый буддийский храм на постоянной основе. Он разместился в юрте, приобрести которую помогли власти республики.«Благодарим руководство Бурятии за оказанную помощь в виде покупки и доставки сюда этой юрты. Также благодарим Буддийскую традиционную Сангху России и Хамбо-ламу Дамбу Аюшеева, который предложил отправить сюда своего сотрудника для проведения религиозных служб», - поблагодарили наши воюющие земляки.Фото: скриншот видео