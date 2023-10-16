В Бурятии растет спрос на рабочих

По данным Службы исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, количество вакансий для рабочего персонала в Бурятии в сентябре этого года выросло на 54% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.На профессиональную сферу «Рабочий персонал» в регионе приходится 36% вакансий – это самая востребованная у бизнеса категория соискателей. И при этом – одна из наиболее дефицитных. По сравнению с сентябрем прошлого года количество резюме в этой сфере снизилось на 1,3%. На одну вакансию в сфере рабочего персонала приходится всего 1,6 резюме.«Спрос на специалистов с профессией в руках всё больше, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи. Так, если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» в регионе составляла 81,6 тыс. руб., то сегодня – уже 91,6 тысяч», - комментирует директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.Фото: «Номер один»