Экспорт орешек из России в КНР вырос в 1,5 раза

С начала 2023 года специалисты Россельхознадзора проконтролировали 6 728 тонн кедрового ореха, экспортируемого из Бурятии в Китай, выдано 314 фитосанитарных сертификатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился в 1,5 раза, сообщили в межрегиональном управлении надзорного ведомства по Иркутской области и Бурятии.Этот орех был завезен в республику из других регионов России, так как бурятские организации-экспортеры включены в список зарегистрированных производителей, размещенный на сайте Россельхознадзора. Однако цифры экспорта ореха, собранного в Бурятии и вывезенного из республики, в Россельхознадзоре обещали назвать позже.Подкарантинная продукция досмотрена должностными лицами Ууравления, нарушений не выявлено, требования страны-импортера соблюдены, что подтверждено исследованиями в лабораториях подведомственных Россельхознадзору учреждений — Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР».Фото: 38.fsvps.gov.ru