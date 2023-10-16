Общество 16.10.2023 в 10:44
В Бурятии спасатели ищут курортника
Он ушел из санатория в Кяхтинском районе еще 2 октября
Текст: Номер один
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали сегодня утром в село Усть-Кяхта на поиски 38-летнего мужчины, который 2 октября ушел с территории санатория, но по настоящее время его место нахождения остаётся неизвестным.
По уточненной информации, в последний раз, пропавшего мужчину видели в селе Усть-Кяхта. Ранее в поисках пропавшего мужчины были задействованы сотрудники полиции, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
По уточненной информации, в последний раз, пропавшего мужчину видели в селе Усть-Кяхта. Ранее в поисках пропавшего мужчины были задействованы сотрудники полиции, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС