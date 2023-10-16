В Улан-Удэ убрали стихийную свалку на Стеклозаводе

В Улан-Удэ в рамках месячника чистоты со стихийной свалки на ул. Радикальцева вывезли 60 кубов мусора.- С привлечением сторонней организации, а также при помощи Комитета городского хозяйства удалось вывезти мусор со свалки, которая образовалась из-за недобросовестных горожан. Хотелось бы призвать всех жителей района не засорять наш город, не складировать мусор в неположенном месте, - сказал заместитель начальника Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Бэлигто Чимитов.В мэрии напомнили, что за создание несанкционированных свалок грозит штраф. Для граждан он составляет от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.Месячник чистоты в Улан-Удэ завершится 28 октября. В этот же день состоится общегородской субботник. На сегодня в городе трудовые и студенческие коллективы провели уже более 200 экологических акций.Фото: мэрия Улан-Удэ